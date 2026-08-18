Sri Lanka đối mặt nguy cơ trở thành "điểm nóng" mới của tội phạm mạng

Các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đang có xu hướng dịch chuyển hoạt động sang Sri Lanka sau khi nhiều nước Đông Nam Á tăng cường truy quét các trung tâm lừa đảo.

Phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á dẫn báo chí địa phương và quốc tế, cho biết từ đầu năm 2026, nhà chức trách Sri Lanka đã tiến hành nhiều cuộc truy quét, bắt giữ hơn 1.000 người nước ngoài và trục xuất hàng trăm người.

Phần lớn những người bị bắt là công dân các nước châu Á. Cảnh sát cho biết nhiều người nhập cảnh bằng thị thực du lịch, sau đó tham gia vận hành các hoạt động lừa đảo nhằm vào nạn nhân ở nhiều quốc gia.

Các đường dây này được cho là đang thay đổi phương thức hoạt động, chuyển từ những trung tâm quy mô lớn sang thuê khách sạn, căn hộ, biệt thự và văn phòng để hoạt động trong thời gian ngắn, đồng thời thường xuyên thay đổi địa điểm nhằm tránh bị phát hiện.

Bên cạnh lừa đảo, Sri Lanka cũng có nguy cơ trở thành địa bàn của các hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp.

Các mạng lưới tuyển dụng sử dụng Facebook, TikTok, Telegram và các nền tảng xã hội khác để tìm lao động, đưa ra mức lương có thể lên tới 1.200-2.000 USD/tháng cùng các khoản hoa hồng, chỗ ở và phúc lợi hấp dẫn.

Công việc thường được quảng cáo dưới danh nghĩa tiếp thị, chăm sóc khách hàng, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), trợ lý hành chính hoặc công nghệ thông tin, nhưng thực tế có thể liên quan đến cờ bạc, lừa đảo hoặc tội phạm mạng.

Một số tổ chức bị cáo buộc thu giữ hộ chiếu của người lao động, đặc biệt tại các cơ sở nằm Colombo. Trong các chiến dịch truy quét gần đây, nhiều người nước ngoài bị bắt cũng được xác định đã nhập cảnh bằng thị thực du lịch rồi làm việc trái phép.

Theo các chuyên gia phân tích, một trong những nguyên nhân khiến Sri Lanka trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các mạng lưới tội phạm là việc nhập cảnh tương đối thuận lợi, nhiều kênh chuyển tiền phi chính thức, cùng những hạn chế trong quản lý thẻ SIM và kết nối Internet.

Ngoài ra, nước này có hệ thống viễn thông tương đối phát triển, nhiều văn phòng và khách sạn có thể thuê với chi phí thấp.

Việc các nước Đông Nam Á tăng cường trấn áp các trung tâm lừa đảo cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình dịch chuyển này.

Trước thực trạng trên, các chuyên gia cảnh báo người tìm việc ở nước ngoài cần thận trọng trước những lời mời có mức lương cao bất thường, không yêu cầu trình độ tương xứng, tuyển dụng qua tài khoản mạng xã hội không chính thức hoặc yêu cầu giữ hộ chiếu, sử dụng tài khoản ngân hàng và tiền điện tử cá nhân.

Người lao động cũng cần kiểm tra kỹ tư cách pháp nhân của doanh nghiệp, giấy phép lao động và tính hợp pháp của công việc trước khi nhập cảnh.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, các tổ chức tội phạm có tổ chức thường tìm kiếm những người tốt nghiệp đại học, thông thạo ngoại ngữ, có kỹ năng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội và có kiến thức về tiền điện tử.

Đây là những kỹ năng có thể được các mạng lưới tội phạm tận dụng để thực hiện lừa đảo, rửa tiền và đánh bạc bất hợp pháp trên không gian mạng./.

Pakistan bắt giữ gần 300 người nước ngoài liên quan đến trung tâm lừa đảo Ngày 17/8, giới chức Pakistan thông báo cơ quan chức năng đã bắt giữ 258 người nước ngoài, sau khi tiến hành truy quét một nhóm nghi là "trung tâm gọi điện lừa đảo" tại thủ đô Islamabad.