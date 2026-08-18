Hàng loạt nhà hàng nổi tiếng ở Ấn Độ phải đóng cửa do vi phạm an toàn thực phẩm

Hàng loạt nhà hàng và cơ sở kinh doanh ăn uống nổi tiếng tại Mumbai, thành phố hơn 20 triệu dân của Ấn Độ, đã bị đóng cửa hoặc đình chỉ giấy phép trong một chiến dịch kiểm tra an toàn thực phẩm quy mô lớn, sau khi cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng về vệ sinh.



Chiến dịch được đẩy mạnh từ tháng 5 vừa qua dưới sự chỉ đạo của ông Tukaram Mundhe - người đứng đầu cơ quan quản lý an toàn thực phẩm bang Maharashtra. Chỉ riêng trong tháng 7, lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 900 cơ sở và tạm đình chỉ hơn 100 giấy phép kinh doanh.



Các cuộc kiểm tra nhắm tới nhiều loại hình cơ sở, từ nhà hàng nổi tiếng, khách sạn cao cấp đến căngtin tại các cơ sở danh tiếng, trong đó có Câu lạc bộ Cricket Ấn Độ có lịch sử gần 100 năm hoạt động.



Tại một quán tráng miệng nổi tiếng ở Mumbai, nơi được biết đến với món bánh sandwich kem, các thanh tra phát hiện chuột, ruồi và các hương liệu đã hết hạn sử dụng.

Một nhà hàng khác nổi tiếng với các món thịt hầm nấu chậm từ thịt cừu và thịt bò cũng bị phát hiện bảo quản thịt trong các hộp đựng bẩn, sàn nhà đầy dầu mỡ và cửa sổ mở, tạo điều kiện cho côn trùng và chim xâm nhập. Hai cơ sở này sau đó bị yêu cầu đóng cửa.



Ông Mundhe khẳng định các cơ sở tuân thủ quy định không có lý do phải lo ngại, đồng thời cảnh báo những cơ sở vi phạm sẽ không thể né tránh kiểm tra. Ông cho biết nhiều chủ nhà hàng thậm chí chưa nắm được những yêu cầu cơ bản về tiếp nhận nguyên liệu, bảo quản và chế biến thực phẩm.



Chiến dịch trên nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân Mumbai trong bối cảnh vấn đề an toàn thực phẩm tại Ấn Độ từ lâu đã bị đặt dấu hỏi về việc thực thi các quy định chưa nghiêm.

Số liệu của Chính phủ Ấn Độ trong giai đoạn 2022-2025 cho thấy có tới 1/6 số mẫu thực phẩm được cơ quan quản lý liên bang kiểm nghiệm không đáp ứng các tiêu chuẩn quan trọng./.

Khoảng 300 người nghi bị ngộ độc thực phẩm tại miền Tây Ấn Độ Sự việc xảy ra tối 20/2 vào dịp một sự kiện của người theo đạo Hindu kéo dài 1 tuần tại làng Somthana, huyện Buldhana, cách thủ phủ Mumbai của bang Maharashtra 486 km về phía Đông Bắc.