Triều Tiên kỳ vọng quan hệ với Nga tiếp tục phát triển

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ kỳ vọng quan hệ giữa Triều Tiên và Nga sẽ tiếp tục phát triển "tốt đẹp hơn" trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/8 đưa tin ông Kim Jong Un đã bày tỏ như vậy trong thông điệp hồi đáp ngày 15/8, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chúc mừng Triều Tiên nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Giải phóng.

Trong thông điệp, ông Kim Jong Un khẳng định luôn tự hào và kỳ vọng vào "một tương lai tốt đẹp hơn nữa" cho quan hệ song phương Triều Tiên-Nga, đồng thời nhấn mạnh hai nước sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống hữu nghị và hợp tác.

Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên và Nga tiếp tục tăng cường quan hệ sau khi hai nước ký Hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 6/2024.

Khi đó, KCNA nhấn mạnh hiệp ước tạo khuôn khổ pháp lý để đưa quan hệ song phương "lên tầm chiến lược mới," bảo vệ môi trường an ninh khu vực và toàn cầu phù hợp với lợi ích chung của Triều Tiên và Nga./.

Triều Tiên cam kết làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược với Nga Triều Tiên khẳng định sẽ tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga, đồng thời nhấn mạnh đây là nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.