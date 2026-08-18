Hàn Quốc cam kết giành lại quyền kiểm soát tác chiến thời chiến từ Mỹ

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 18/8 tái khẳng định mục tiêu hoàn tất việc chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ sang các lực lượng Hàn Quốc trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2030.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Theo hãng tin Yonhap, phát biểu tại cuộc họp Nội các, Tổng thống Lee cho rằng việc giành lại quyền kiểm soát tác chiến thời chiến cần được thúc đẩy trong khuôn khổ nỗ lực tăng cường hơn nữa năng lực quốc phòng quốc gia.

Ông nhấn mạnh việc chuyển giao cần được hoàn tất trong nhiệm kỳ hiện nay, đúng theo kế hoạch ban đầu của Chính phủ Hàn Quốc.

Cũng theo Tổng thống Lee, những thay đổi trong môi trường an ninh và sự phát triển của phương thức tác chiến mới, trong đó có chiến tranh hỗn hợp, đòi hỏi Hàn Quốc phải nâng cao hơn nữa năng lực phòng vệ.

Ông nhấn mạnh năng lực quốc phòng tự chủ của Hàn Quốc và liên minh chặt chẽ giữa Seoul với Washington cần bổ trợ cho nhau.

Để chuẩn bị cho những tình huống trong tương lai, Tổng thống Lee chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh dự án mua sắm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đồng thời chú trọng đào tạo đội ngũ chỉ huy quân sự có năng lực toàn diện.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu triển khai nhất quán kế hoạch hợp nhất 3 học viện quân sự của các quân chủng thành một cơ sở đào tạo duy nhất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực lãnh đạo quân sự.

Tổng thống Lee đưa ra những thông điệp trên trong bối cảnh liên minh Hàn-Mỹ đang có những điều chỉnh liên quan đến hoạt động huấn luyện quân sự chung.

Trước đó, hôm 16/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã chỉ thị Lầu Năm Góc “cắt giảm đáng kể” quy mô các cuộc tập trận chung theo kế hoạch với Hàn Quốc, động thái được cho là nhằm tạo thêm dư địa cho đối thoại với Triều Tiên.

Đáng chú ý, tuyên bố được đưa ra ngay trước thời điểm khởi động cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do Ulchi (UFS) giữa Hàn Quốc và Mỹ, diễn ra từ ngày 17-27/8.

Trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, Hàn Quốc đã chuyển giao OPCON cho Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu và sau đó quyền này được trao lại cho Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn Quốc-Mỹ được thành lập năm 1978.

Mặc dù Hàn Quốc đã giành lại quyền kiểm soát tác chiến thời bình vào năm 1994 nhưng quyền chỉ huy tác chiến thời chiến đến nay vẫn thuộc về phía Mỹ./.

Tổng thống Mỹ giải thích quyết định giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc Ông Trump cho biết ông không hài lòng vì Hàn Quốc không đồng ý hỗ trợ Mỹ phi hạt nhân hóa Iran, mặc dù Mỹ đang triển khai quân đội tại Hàn Quốc để ngăn chặn hành động từ Triều Tiên.