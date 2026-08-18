Tổng thống Mỹ giải thích quyết định giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc

Theo tờ The Hill, Tổng thống Donald Trump ngày 17/8 cho biết ông không hài lòng vì Hàn Quốc không đồng ý hỗ trợ Mỹ phi hạt nhân hóa Iran, mặc dù Mỹ đang triển khai quân đội tại Hàn Quốc để ngăn chặn hành động từ Triều Tiên, qua đó thúc đẩy ông quyết định giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự chung.

Ông Trump cho biết gần đây ông đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và hỏi liệu ông có thể “giúp chúng tôi một tay” trong vấn đề Iran hay không.

Theo ông, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói nước này không muốn can dự vào cuộc chiến tại Iran.

Tổng thống Trump cho biết ông đã yêu cầu Hàn Quốc trả hàng tỷ USD cho Mỹ để đổi lấy sự bảo vệ, nhưng chính quyền của ông Biden đã hủy bỏ yêu cầu này.

Chính quyền Mỹ dưới thời ông Biden đã ký các thỏa thuận chia sẻ chi phí riêng với Hàn Quốc. Theo ông Trump, đáng lẽ Mỹ đã nhận được nhiều tiền hơn rất nhiều. Mỹ không thể đi khắp nơi để bảo vệ tất cả những quốc gia này, đặc biệt là khi họ không ở đó để giúp Mỹ.

Tổng thống Trump hôm 16/8 đã chỉ đạo Lầu Năm Góc “cắt giảm đáng kể” các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc có tên gọi Lá chắn Tự do Ulchi bắt đầu ngày 17/8 và dự kiến kéo dài đến ngày 27/8.

Một số nghị sỹ đã lên tiếng phản đối động thái này, cho rằng đây là quyết định thiển cận và đi ngược lại mối quan hệ với một đồng minh lâu năm. Tuy nhiên, ông Trump nói ngày 17/8 rằng “tất cả những gì tôi muốn là sự công bằng.”/.

Tổng thống Trump chỉ thị giảm quy mô cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump công khai yêu cầu giảm quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.