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Mỹ tạm dừng xây dựng dự án biên giới trị giá 1,7 tỷ USD

Dự án công trình biên giới trị giá 1,7 tỷ USD tại Vườn quốc gia Big Bend ở bang Texas vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân và giới chức địa phương thuộc cả hai đảng.

Thanh Phương
Người di cư từ Ciudad Acuna, Mexico, vượt sông Rio Bravo để tới Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người di cư từ Ciudad Acuna, Mexico, vượt sông Rio Bravo để tới Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/8 thông báo tạm dừng xây dựng dự án công trình biên giới trị giá 1,7 tỷ USD tại Vườn quốc gia Big Bend ở bang Texas, sau khi dự án vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân và giới chức địa phương thuộc cả hai đảng.

Vườn quốc gia Big Bend nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng, gồm các vùng sa mạc, sông và núi, cùng nhiều loài động vật hoang dã như hàng trăm loài chim, linh miêu và gấu đen.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) dự kiến xây dựng tại khu vực này các rào chắn phương tiện giao thông, đường tuần tra, hệ thống chiếu sáng và công nghệ phát hiện nhằm tăng cường kiểm soát biên giới với Mexico.

Các máy ủi đã bắt đầu thi công tại khu đất công hồi đầu tháng này.

Theo bản đồ chính thức của dự án, một tuyến đường tuần tra kết hợp triển khai công nghệ sẽ đi qua địa hình hiểm trở, trong đó có khu vực núi Mariscal.

Những người phản đối cho rằng việc xây dựng tại đây có thể đòi hỏi sử dụng thuốc nổ để phá đá trên diện rộng.

Trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội X ngày 17/8, Ủy viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) Rodney Scott cho biết ông đã quyết định tạm dừng mọi hoạt động xây dựng tại công viên để trực tiếp đánh giá dự án, đồng thời sẽ làm việc với các bên liên quan tại địa phương. Ông Scott cam kết sẽ có thêm thông tin cập nhật trong tuần này.

Chính quyền Tổng thống Trump trước đó đã miễn trừ hàng chục quy định về môi trường để "bật đèn xanh" cho dự án này và lựa chọn phương thức thầu rút gọn nhằm đẩy nhanh nỗ lực mở rộng hệ thống công trình kiểm soát biên giới quy mô lớn dọc biên giới Mỹ-Mexico.

Tuy nhiên, dự án đã vấp phải sự phản đối từ cả hai đảng tại địa phương và 14 thẩm phán cấp hạt tại các hạt biên giới của Texas đã ký thư ngỏ yêu cầu sử dụng những giải pháp "thực tế hơn" trong bảo vệ an ninh biên giới.

Theo số liệu của CBP, khu vực Big Bend ghi nhận ít vụ bắt giữ người di cư. Từ tháng 1/2024-7/2026, lực lượng chức năng bắt giữ 9.624 trường hợp, thấp hơn đáng kể so với 23.080 trường hợp tại khu vực Swanton ở biên giới Mỹ-Canada trong cùng thời gian.

Một số tổ chức bảo vệ môi trường cũng đã khởi kiện chính quyền liên bang để ngăn dự án.

Trung tâm Đa dạng Sinh học cáo buộc việc miễn trừ hàng loạt quy định về môi trường để triển khai công trình là vi phạm Hiến pháp Mỹ, do đó Trung tâm sẽ đề nghị tòa án ban hành lệnh đình chỉ dự án khẩn cấp.

Mặc dù hoan nghênh quyết định tạm dừng thi công, nhưng những người phản đối cho rằng đây chưa phải là thắng lợi cuối cùng. Họ lo ngại hoạt động xây dựng có thể được nối lại sau khi chính quyền hoàn tất đánh giá./.

(TTXVN/Vietnam+)
#kiểm soát biên giới #biên giới Mỹ-Mexico Mỹ
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