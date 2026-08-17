Mỹ chi gần 23 tỷ USD mua tên lửa Tomahawk trong bối cảnh thiếu hụt đạn dược

Ngày 17/8, Lầu Năm Góc đã công bố hợp đồng trị giá 22,9 tỷ USD với tập đoàn Raytheon để mua tên lửa Tomahawk, trong bối cảnh có thông tin về tình trạng thiếu hụt tên lửa do cuộc chiến với Iran.

Trong một thông báo, Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết hợp đồng này sẽ đẩy nhanh việc bàn giao tên lửa Tomahawk "với tốc độ chưa từng có." Ông khẳng định ưu tiên hàng đầu trong việc đảm bảo lực lượng hải quân và các lực lượng phối hợp có đủ hỏa lực sát thương cần thiết.

Ông cũng cho biết giới chức Mỹ đang tận dụng mọi biện pháp sẵn có để đáp ứng nhu cầu của các hoạt động hiện tại. Tên lửa Tomahawk chủ yếu được phóng từ tàu ngầm và tàu chiến, có tầm bắn hơn 1.600 km.

Theo một bản phân tích do tổ chức tư vấn Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố tháng trước, kho dự trữ tên lửa phòng không Patriot và THAAD của Mỹ đã bị sụt giảm mạnh do cuộc xung đột với Iran.

Trước khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2, Mỹ sở hữu hơn 2.300 tên lửa đánh chặn Patriot và hơn 450 tên lửa THAAD; CSIS ước tính các con số này đã giảm khoảng một nửa hoặc hơn trong những tháng chiến sự.

Hồi đầu tháng, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu người đứng đầu Lầu Năm Góc giải trình về tình trạng thiếu hụt đạn dược tại một cuộc họp nội các gần đây, dù giới chức Mỹ luôn phủ nhận việc Washington đang đối mặt với tình trạng kho dự trữ tên lửa cạn kiệt./.

Mỹ trì hoãn giao tên lửa Tomahawk cho Nhật Bản vì lo ngại cạn kiệt kho vũ khí Kế hoạch chuyển giao 400 tên lửa Tomahawk của Mỹ cho Nhật Bản vào năm 2028 đã bị trì hoãn trong bối cảnh Lầu Năm Góc tìm cách bổ sung kho vũ khí đã bị cạn kiệt nghiêm trọng trong cuộc chiến với Iran.