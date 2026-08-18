Trung Quốc, Mỹ tăng cường hợp tác thực thi pháp luật

Các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc và Mỹ đang tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực như phòng, chống ma túy, đấu tranh chống lừa đảo qua điện thoại và trực tuyến, cũng như truy bắt và hồi hương đối tượng bỏ trốn.

Một vụ án tại Trung Quốc liên quan đến hoạt động buôn bán trái phép chất kích thích thuộc danh mục kiểm soát là một trong những kết quả gần đây của sự phối hợp giữa hai bên.

Theo Tân Hoa xã, một tòa án ở thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc tuần trước đã tuyên phạt một người đàn ông họ Hạ 6 năm tù và con trai 5,5 năm tù về tội kinh doanh trái phép.

Theo phán quyết của tòa, hai cha con người này đã bán 123 lô chất kích thích thuộc danh mục kiểm soát, với tổng giá trị hơn 1,69 triệu Nhân dân tệ (NDT), tức khoảng 249.000 USD.

Vụ án được cơ quan chức năng Trung Quốc chú ý sau khi Cơ quan Phòng, chống ma túy Mỹ (DEA) thông báo cho Bộ Công an Trung Quốc vào tháng 6/2023 về một vụ việc liên quan đến hoạt động buôn bán hóa chất nhạy cảm.

Sau khi kiểm tra thông tin, cơ quan chức năng Trung Quốc xác định cha con ông Hạ có liên quan và tiến hành điều tra. Kết quả điều tra cho thấy hai người đã đăng ký nhiều công ty, đăng thông tin về hóa chất trên các trang mạng trong và ngoài nước, sau đó tìm nguồn hàng tại Trung Quốc và vận chuyển ra nước ngoài thông qua các công ty giao nhận quốc tế.

Tân Hoa xã dẫn số liệu của các cơ quan Trung Quốc cho biết, kể từ đầu năm nay, các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ và Trung Quốc đã tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như phòng, chống ma túy, đấu tranh chống lừa đảo viễn thông và trực tuyến, dẫn độ tội phạm bỏ trốn… và đã đạt được những kết quả thiết thực.

Trong lĩnh vực phòng chống ma túy, hai bên cùng triệt phá các vụ án buôn lậu, vận chuyển ma túy và buôn bán xuyên quốc gia các chất hướng thần mới.

Trong một chiến dịch phối hợp với Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) nhằm vào hoạt động lừa đảo qua điện thoại và trực tuyến, cảnh sát Trung Quốc và Mỹ triệt phá 9 ổ lừa đảo và bắt giữ 276 nghi phạm. Hai bên cũng phối hợp trong việc truy bắt và hồi hương các đối tượng bỏ trốn.

Những kết quả trên cho thấy hợp tác thực thi pháp luật giữa Trung Quốc và Mỹ đang từng bước được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực mà hai nước cùng có lợi./.

Các mức thuế mới của Mỹ có thể khiến doanh nghiệp tăng nhập khẩu hàng Trung Quốc Chính sách thuế quan sắp tới của Mỹ có thể tạo ra kết quả: một số doanh nghiệp Mỹ có thể chuyển hoạt động tìm nguồn cung trở lại Trung Quốc, nhất là hàng hóa không nhạy cảm.

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