Mỹ ưu tiên thúc đẩy hợp tác thương mại với Trung Quốc

Theo Bloomberg, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Washington đang ưu tiên thúc đẩy hợp tác thương mại với Trung Quốc, thay vì mở rộng hợp tác đầu tư, trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào tháng Năm tại Bắc Kinh.

Một đề xuất đáng chú ý là thành lập “Hội đồng thương mại Mỹ-Trung” nhằm xác định các mặt hàng “không nhạy cảm” để duy trì dòng chảy thương mại ổn định giữa hai nước.

Theo ông Greer, việc thiết lập cơ chế này sẽ giúp hai bên quản lý tốt hơn quan hệ kinh tế và tạo nền tảng để xử lý các vấn đề phức tạp hơn sau này. Ý tưởng này đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán tại Paris gần đây giữa quan chức cấp cao hai nước.

Ngược lại, hợp tác đầu tư được xem là lĩnh vực nhạy cảm và chưa phù hợp để mở rộng trong giai đoạn hiện nay, do tồn tại nhiều rào cản và lo ngại liên quan đến an ninh quốc gia. Các vấn đề đầu tư sẽ tiếp tục được xử lý riêng lẻ thay vì thông qua một khuôn khổ hợp tác rộng.

Bối cảnh chính sách này phản ánh ưu tiên của Mỹ trong việc kiểm soát thâm hụt thương mại với Trung Quốc (đã giảm khoảng 130 tỷ USD, khoảng 30% trong năm qua), đồng thời bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung dự kiến tập trung vào thuế quan, thương mại và có thể kèm theo các thỏa thuận kinh doanh lớn, như khả năng Trung Quốc mua máy bay từ Boeing. Tuy nhiên, triển vọng cải thiện quan hệ toàn diện vẫn hạn chế khi hai bên duy trì cách tiếp cận thận trọng và chọn lọc./.

