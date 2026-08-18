Trung Quốc xem xét loạt dự luật quan trọng về kinh tế, an sinh và quốc phòng

Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại toàn quốc) khóa XIV lần thứ 71 diễn ra ngày 18/8 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh quyết định triệu tập phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc khóa XIV từ ngày 25-28/8 tới.



Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tại phiên họp tới, Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc sẽ xem xét một loạt dự luật quan trọng, trong đó có dự thảo Luật Bảo hiểm y tế; dự thảo Luật Bảo vệ và nâng cao chất lượng đất canh tác; dự thảo sửa đổi Luật Nông nghiệp; dự thảo sửa đổi Luật Động viên quốc phòng; dự thảo sửa đổi Luật Luật sư; dự thảo sửa đổi Luật Phá sản doanh nghiệp; dự thảo sửa đổi Luật Giám sát và quản lý ngành ngân hàng; dự thảo sửa đổi Luật Thủy lợi; xem xét đề nghị của Quốc vụ viện về việc trình xem xét dự thảo sửa đổi Luật An toàn giao thông đường bộ; xem xét đề nghị của Ủy ban Giám sát Nhà nước về việc trình xem xét dự thảo Luật Chống tham nhũng xuyên biên giới.



Một nội dung đáng chú ý khác trong chương trình nghị sự là xem xét các báo cáo của Quốc vụ viện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc dân từ đầu năm đến nay; tình hình thực hiện ngân sách từ đầu năm; công tác quản lý nợ công năm 2025; công tác nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ văn hóa; cũng như việc tiếp tục củng cố, mở rộng thành quả giảm nghèo và thúc đẩy toàn diện công cuộc chấn hưng nông thôn.



Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc cũng dự kiến xem xét báo cáo của Ủy ban Thẩm tra tư cách đại biểu về tư cách của một số đại biểu, cùng các nội dung liên quan đến công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự.



Phiên họp sắp tới của Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc khóa XIV sẽ xem xét nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quản lý kinh tế, phát triển nông nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Việc đưa các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách và quản lý nợ công vào chương trình nghị sự cũng cho thấy cơ quan lập pháp Trung Quốc tiếp tục chú trọng giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2026./.

Trung Quốc bước vào kỳ họp quan trọng nhất năm 2026 Kỳ họp lần này sẽ xem xét về việc đề nghị thẩm nghị Dự thảo Bộ luật Môi trường sinh thái, Dự thảo Luật Thúc đẩy đoàn kết, Tiến bộ dân tộc và Dự thảo Luật Quy hoạch phát triển quốc gia.

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