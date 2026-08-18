Đưa hợp tác Việt Nam-Ấn Độ ngày càng thiết thực, hướng tới tương lai

Tối 18/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thay mặt Chính phủ Việt Nam dự và phát biểu tại chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 80 Ngày độc lập nước Cộng hòa Ấn Độ.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chính phủ và nhân dân Ấn Độ về những thành tựu đạt được trong suốt quá trình 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, đưa Ấn Độ trở thành một trong những nền kinh tế, trung tâm khoa học-công nghệ hàng đầu của thế giới ngày nay; đồng thời không ngừng nâng cao vai trò và vị thế của Ấn Độ ở khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng cũng bày tỏ tin tưởng Ấn Độ sẽ vững bước hướng tới mục tiêu Viksit Bharat 2047 - xây dựng quốc gia phát triển, thịnh vượng, hiện đại vào năm 2047.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định quan hệ Việt Nam-Ấn Độ do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Lãnh đạo Ấn Độ đặt nền móng, được không ngừng vun đắp qua nhiều thế hệ, trở thành mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, bền chặt qua thời gian. Hợp tác trên các lĩnh vực đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; trong đó kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua, hợp tác quốc phòng-an ninh ngày càng hiệu quả và thực chất, thể hiện rõ mức độ tin cậy chiến lược giữa hai nước; giao lưu, kết nối nhân dân thông qua Phật giáo, yoga, du lịch, giáo dục và đào tạo ngày càng bền chặt.

Năm 2026 đánh dấu chặng đường mới khi hai nước kỷ niệm 10 năm Đối tác Chiến lược Toàn diện; đặc biệt, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5/2026, hai bên đã nâng quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, trên tinh thần “Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất.”

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Ấn Độ hướng tới Viksit Bharat 2047, Việt Nam hướng tới trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 với mô hình phát triển mới dựa trên năng suất, tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao và quản trị hiện đại. Sự hội tụ về tầm nhìn và khát vọng phát triển là điểm gặp gỡ quan trọng, mở ra không gian rộng lớn để Việt Nam và Ấn Độ đồng hành, bổ trợ lẫn nhau.

Bộ trưởng đề nghị hai nước cần biến các cam kết chính trị cấp cao thành các chương trình, nội dung hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của mỗi nước.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa phát biểu. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa nhấn mạnh những mối liên hệ sâu sắc về văn minh và các giá trị chung về độc lập, tự do, tự chủ chiến lược đã gắn kết hai dân tộc qua nhiều thế hệ; nhắc lại dấu mốc Thủ tướng Jawaharlal Nehru là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngay sau khi Hà Nội được giải phóng năm 1954.

Đại sứ đánh giá chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và quyết định nâng cấp quan hệ là dấu mốc lịch sử, mở ra chương mới cho quan hệ hai nước; khẳng định Ấn Độ dành ưu tiên cao cho Việt Nam và mong muốn cùng Việt Nam biến những giá trị chung, sự tin cậy và tình hữu nghị đặc biệt thành những thành quả hợp tác ngày càng thiết thực, hướng tới tương lai./.

Ngoại giao nhân dân thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Ấn Độ cũng ngày một phát triển.