Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Séc

Ngày 18/8, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao đã tiếp đồng chí Roman Roun, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Morava (KSCM), nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của Đảng Cộng sản và nhân dân Tiệp Khắc trước đây, cũng như Đảng Cộng sản Séc Morava và nhân dân Séc ngày nay dành cho Việt Nam.

Đồng chí chúc mừng Đảng Cộng sản Séc Morava tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII, đánh giá cao những thành tựu thời gian vừa qua, tin tưởng Đảng Cộng sản Séc Morava sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào quá trình phát triển toàn diện của Cộng hòa Séc và quan hệ Việt Nam-Séc.

Thông tin về tình hình Việt Nam, đồng chí Lê Hoài Trung chia sẻ những thành tựu quan trọng của đất nước sau 40 năm Đổi mới cũng như các mục tiêu, định hướng phát triển lớn được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra.

Đồng chí nhấn mạnh Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ với Đảng Cộng sản Séc nói riêng và các đảng cộng sản, công nhân các nước trên thế giới nói chung, góp phần củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tạo thuận lợi cho việc tăng cường quan hệ với các đối tác.

Đồng chí Roman Roun cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân thành của phía Việt Nam. Đánh giá cao kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng Việt Nam đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam và Séc, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược, đồng chí Roman Roun khẳng định Đảng Cộng sản Séc Morava mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Séc.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi thông tin, lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng; tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế mà hai Đảng là thành viên.

Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi trên cơ sở tin cậy một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm./.

Thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa các địa phương Việt Nam và Séc Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng làm việc tại Séc nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, kết nối doanh nghiệp và đề xuất nghiên cứu xây dựng khu công nghiệp Việt Nam-Séc tại Khu kinh tế mở Chu Lai.