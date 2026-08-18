Phòng 6 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân

Chiều 18/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an, tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân" của Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế (Phòng 6).

Dự buổi Lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ Công an...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân duyệt đội danh dự Công an Nhân dân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu "Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân" cho Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội từ năm 2015 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trung thành, tận tụy, bản lĩnh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước khẳng định, công tác cảnh vệ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân là lực lượng chuyên trách, trực tiếp thực hiện công tác bảo vệ đặc biệt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ.

Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ gắn liền với lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Từ những ngày đầu còn muôn vàn khó khăn, gian khổ cho đến suốt công cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc; được Đảng, Bác Hồ giáo dục, rèn luyện, được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, các thế hệ cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ luôn tuyệt đối trung thành, mưu trí, dũng cảm, không quản hy sinh, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ tuyệt đối an toàn Lãnh tụ, các đồng chí lãnh đạo, cơ quan đầu não và hoạt động quan trọng của Đảng, Nhà nước, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

Lễ đón nhận Danh hiệu "Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân" của Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Phòng 6 gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo, tạo điều kiện mọi mặt của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị.

Khái quát tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói chung và Phòng 6 nói riêng, tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh vệ thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, trong đó con người là nhân tố quyết định.

Chú trọng xây dựng tổ chức đảng, đơn vị trong sạch, vững mạnh, mẫu mực. Thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân và lời dạy của Người đối với lực lượng Cảnh vệ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trung thành, tận tụy, bản lĩnh, tinh thông, mẫu mực, có sức khỏe tốt, kỷ luật nghiêm, tác phong chính quy, có năng lực dự báo, phán đoán và xử lý tình huống chuyên nghiệp.

Đối với Phòng 6, Phó Chủ tịch nước yêu cầu quan tâm trang bị thêm cho cán bộ những kỹ năng mềm quan trọng như ngoại ngữ, lễ tân, kiến thức văn hóa, pháp luật quốc tế; kỹ năng phối hợp và xử lý tình huống trong môi trường quốc tế.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn phải có tác phong chuyên nghiệp, ứng xử văn minh, chuẩn mực, thông qua nhiệm vụ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Nhân dân và đất nước, con người Việt Nam đến với nhân dân và bạn bè quốc tế.

Quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược An ninh quốc gia, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức và biện pháp công tác cảnh vệ theo hướng chủ động phòng ngừa, nhận diện, dự báo, quản lý và hóa giải nguy cơ “từ sớm, từ xa.”

Đại uý Nguyễn Thu Hương, Cán bộ phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an, đại diện thế hệ trẻ phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phải luôn đặt yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ trong tổng thể nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích, dự báo, đánh giá rủi ro; thường xuyên rà soát, cập nhật, hoàn thiện các kế hoạch, phương án bảo vệ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng thời đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác cảnh vệ; từng bước làm chủ các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ hiện đại.

Đi đôi với đầu tư, hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị, cần đặc biệt coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có khả năng khai thác, làm chủ công nghệ; kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghiệp vụ truyền thống với công nghệ hiện đại; giữa đảm bảo an toàn trực tiếp với đảm bảo an ninh thông tin, dữ liệu và các điều kiện liên quan đến đối tượng cảnh vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác cảnh vệ; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh vệ với các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng liên quan.

Đây vừa là yêu cầu thực tiễn, vừa là nguyên tắc của công tác cảnh vệ. Mỗi kế hoạch, phương án phải được chuẩn bị từ sớm, kỹ lưỡng, khoa học, sát thực tiễn; bảo đảm chỉ huy tập trung, thống nhất, phối hợp nhịp nhàng, thông tin thông suốt.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân tặng Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Công tác cảnh vệ phải chặt chẽ, khoa học nhưng cũng cần linh hoạt, mềm dẻo, đúng mực, xây dựng hình ảnh nhưng không phô trương hình thức; bảo đảm tốt nhất yêu cầu an ninh, an toàn đi đôi với việc tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân, góp phần cùng toàn lực lượng Công an Nhân dân xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Cùng với đó là nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về cảnh vệ, đáp ứng yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế; chủ động trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; mở rộng đào tạo, huấn luyện, diễn tập, hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp công tác với lực lượng cảnh vệ các nước, nhất là những nước có trình độ công nghệ và nghiệp vụ tiên tiến.

Qua hợp tác quốc tế, lực lượng Cảnh vệ vừa có điều kiện học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm tốt, nâng cao trình độ, năng lực; vừa góp phần xây dựng quan hệ tin cậy, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng, cán bộ, chiến sỹ Phòng 6 và toàn lực lượng Cảnh vệ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phát biểu đáp từ, lĩnh hội đầy đủ, quán triệt nghiêm túc và triển khai thực hiện có hiệu quả các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khẳng định, lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Xứng đáng là “lá chắn thép vững chắc bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ”

Trước đó, báo cáo tại buổi lễ, Thượng tá Trần Thế Việt, Trưởng phòng Phòng 6 cho biết, từ năm 2015 đến nay, Phòng đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm chắc chương trình, tiến hành khảo sát, xây dựng phương án, triển khai lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn hàng nghìn địa điểm hoạt động của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, hơn 1.300 sự kiện đặc biệt quan trọng, trên 700 đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân tặng Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong điều kiện biên chế thiếu, khối lượng công tác nghiệp vụ ngày càng tăng cao, yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, mỗi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ, chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế, được lãnh đạo, chỉ huy các bộ, ban, ngành ghi nhận, đánh giá cao.

Nổi bật là đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện cấp quốc gia như: các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Lễ Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…; đảm bảo an ninh, an toàn các hội nghị quốc tế lớn như: Hội nghị cấp cao ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều; Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc, Diễn đàn Tương lai ASEAN; bảo vệ tuyệt đối an toàn nguyên thủ các nước lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc... đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tự hào, vững tin viết tiếp những chiến công, thành tích đã đạt được, mỗi cán bộ, chiến sỹ Phòng 6 quyết tâm không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn địa điểm hoạt động của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, sự kiện đặc biệt quan trọng và đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ sang thăm và làm việc tại Việt Nam, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp “bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ,” xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành của Đảng, “thanh bảo kiếm sắc bén,” “lá chắn thép vững chắc bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ”./.

Trao tặng danh hiệu Anh hùng cho Phòng 5 Bộ Tư lệnh cảnh vệ-Bộ Công an Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước (Phòng 5)-Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.