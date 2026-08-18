Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải có tiềm lực và sức mạnh để bảo vệ hòa bình

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2026), chiều 18/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và làm việc với Sư đoàn Bộ binh cơ giới 308, Quân đoàn 12 (Bộ Quốc phòng).

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; các đồng chí Ủy viên Trung ương, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm, Đại tá Nguyễn Ngọc Khánh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 308 cho biết, Sư đoàn Bộ binh cơ giới 308 - Đại đoàn Quân Tiên phong là sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 28/8/1949 tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (nay là xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đã nối tiếp nhau nêu cao tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đúc kết lên truyền thống 14 chữ vàng “Tiên phong, anh dũng, đoàn kết, kỷ luật, thần tốc, quyết chiến, quyết thắng” của sư đoàn.

Ngày 23/11/2023, sư đoàn được điều chuyển nguyên trạng từ Quân đoàn 1 về Quân đoàn 12 và được tổ chức lại thành sư đoàn bộ binh cơ giới đủ quân. Hiện nay, sư đoàn đang thực hiện lộ trình xây dựng sư đoàn bộ binh cơ giới “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại."

Trong thời gian qua, sư đoàn đã luôn quán triệt thực hiện nghiêm mệnh lệnh công tác quân sự, quốc phòng về công tác sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Sư đoàn tổ chức tuần tra, canh gác, kiểm soát quân sự bảo đảm an toàn các mục tiêu; luôn làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, bảo đảm đủ thao trường, vật chất huấn luyện; chất lượng huấn luyện được nâng lên, nhất là các nội dung chuyên ngành bộ binh cơ giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, thăm, làm việc với Sư đoàn bộ binh cơ giới 308, Quân đoàn 12. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt về nhiệm vụ, đoàn kết, trách nhiệm cao; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sau khi trực tiếp kiểm tra một số mặt công tác và nghe báo cáo, phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 308 đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 308 phải tiếp tục khắc sâu lời Bác, gìn giữ, phát huy để biến niềm tự hào thành ý chí và hành động; đã “Tiên phong” hãy tiếp tục “Tiên phong.” Nếu các thế hệ cha anh đã tiên phong trong chiến đấu giành và giữ độc lập, tự do của Tổ quốc, thì thế hệ cán bộ, chiến sỹ hôm nay phải tiếp tục: Tiên phong trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiên phong trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiên phong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và tiên phong làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, tiên phong trong thực hiện ba chức năng: đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, chúng ta đang sống trong một thế giới biến động rất nhanh, phức tạp và bất định. Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu rất lớn, khát vọng rất cao. Muốn phát triển nhanh và bền vững phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Muốn có hòa bình bền vững thì phải có tiềm lực và sức mạnh để bảo vệ hòa bình. Do đó, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn, chủ động hơn, hiệu quả hơn.

Đảng ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 308 phải xây dựng sư đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; phải đặc biệt coi trọng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giáo dục truyền thống; làm cho cán bộ, chiến sỹ thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác, tự hào truyền thống, phát huy trách nhiệm, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị thật vững vàng, có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, làm cho giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải xây dựng Đảng bộ Sư đoàn thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu," có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững đoàn kết, thống nhất; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự tiêu biểu về bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và uy tín; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Đối với đơn vị chiến đấu, không thể có cán bộ chỉ muốn nhận việc thuận lợi, càng khó khăn càng phải nêu gương, phát huy vai trò của người cán bộ, người đảng viên.

Sư đoàn phải tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng sư đoàn thực sự tinh nhuệ, thiện chiến, có sức cơ động và sức chiến đấu cao. Huấn luyện phải thực chất; kiểm tra phải thực chất; đánh giá phải thực chất; sức mạnh chiến đấu phải thực chất; không chạy theo thành tích; không bằng lòng với kết quả đã có.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, Sư đoàn 308 là đơn vị bộ binh cơ giới, vì vậy phải đặc biệt coi trọng huấn luyện hiệp đồng giữa con người với vũ khí, trang bị; giữa bộ binh với xe chiến đấu, pháo binh, phòng không và các lực lượng; nâng cao năng lực cơ động đường dài, triển khai nhanh, xử trí linh hoạt các tình huống. Mỗi cán bộ phải giỏi chỉ huy; mỗi chiến sỹ phải giỏi kỹ, chiến thuật; mỗi kíp xe phải hiệp đồng thuần thục; mỗi phân đội và toàn Sư đoàn phải trở thành một khối thống nhất, có khả năng cơ động nhanh, triển khai nhanh, đánh nhanh, đánh chính xác và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống; phải thực hiện cho được yêu cầu: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “đã ra quân là chiến thắng.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải tạo bước đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sư đoàn. Sư đoàn phải khuyến khích cán bộ, chiến sỹ nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; ứng dụng công nghệ số vào chỉ huy, quản lý, huấn luyện và bảo đảm kỹ thuật. Cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên phải là lực lượng xung kích; phải hình thành trong sư đoàn một tinh thần mới: Không ngại công nghệ mới, không sợ cái khó, chủ động học cái mới, làm chủ cái mới và biến cái mới thành sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật vững chắc đi đôi với bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn phải đặc biệt coi trọng quản lý con người; nắm chắc tình hình tư tưởng, các mối quan hệ và hoàn cảnh của cán bộ, chiến sỹ; phải quản lý bằng điều lệnh, điều lệ, bằng pháp luật, kỷ luật; nhưng đồng thời phải quản lý bằng tình thương, trách nhiệm và sự nêu gương của cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước căn dặn cán bộ phải gần bộ đội, hiểu bộ đội, thương yêu bộ đội; không được quan liêu; không được để khoảng cách giữa cán bộ và chiến sỹ trở thành khoảng trống trong quản lý; phải chủ động phát hiện, giải quyết những vấn đề tư tưởng từ khi mới phát sinh; kiên quyết không để việc nhỏ trở thành việc lớn, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng do chủ quan, thiếu trách nhiệm trong quản lý. An toàn của bộ đội là trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy. Kỷ luật của đơn vị phản ánh năng lực của người cán bộ; cán bộ càng cao càng phải gương mẫu; cấp trên phải làm gương cho cấp dưới; cán bộ phải làm gương cho chiến sỹ.

Sư đoàn phải thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn về ăn, ở, mặc và sinh hoạt; duy trì tốt công tác tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng bữa ăn; bảo đảm doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; chủ động chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, duy trì quân số khỏe; thực hiện tốt các chế độ, chính sách, kịp thời thăm hỏi, động viên quân nhân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo những điều kiện tốt nhất để người chiến sỹ có điều kiện làm việc, cống hiến sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sư đoàn phải thường xuyên giữ vững mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương; gắn bó máu thịt với nhân dân, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm và làm việc với Sư đoàn bộ binh cơ giới 308 Chiều 18/8/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, thăm và làm việc với Sư đoàn bộ binh cơ giới 308, Quân đoàn 12.