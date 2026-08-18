8.671 tác phẩm lan tỏa tinh thần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Chính phủ cho biết, thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026 được triển khai sâu rộng, đồng bộ trong toàn Đảng bộ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia.

Cuộc thi tạo diễn đàn để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nghiên cứu, trao đổi, thể hiện chính kiến, đóng góp luận cứ và giải pháp thiết thực cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

100% đảng ủy trực thuộc đã tổ chức triển khai cuộc thi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia. Cuộc thi cũng nhận được sự hưởng ứng của lưu học sinh, sinh viên, cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm việc ở nước ngoài và một số bạn bè quốc tế, qua đó mở rộng sức lan tỏa trong Đảng bộ và xã hội.

Các tác phẩm dự thi phong phú, đa dạng về nội dung, tập trung vào các chủ đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; những đột phá chiến lược trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Một số đơn vị có số lượng tác phẩm tham gia nổi bật như Đảng bộ Bộ Xây dựng với 4.251 tác phẩm; Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước 1.131 tác phẩm; Đảng bộ Bộ Tài chính 650 tác phẩm; Đảng bộ Bộ Ngoại giao 567 tác phẩm; Đoàn Thanh niên Chính phủ 474 tác phẩm; Đảng bộ Bộ Công Thương 384 tác phẩm; Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ 334 tác phẩm; Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường 196 tác phẩm; Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo 162 tác phẩm; Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo 120 tác phẩm.

Toàn cuộc thi nhận được 8.671 tác phẩm, tăng 4.208 tác phẩm, tương đương 94,3% so với năm 2025. Qua các khâu lựa chọn, thẩm định, sơ loại, Ban tổ chức đã lựa chọn 578 tác phẩm đủ điều kiện tham gia chấm thi cấp Đảng bộ Chính phủ, thuộc 5 thể loại: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video-clip.

So với năm 2025, cuộc thi năm nay có nhiều đổi mới trong tổ chức và cơ cấu giải thưởng. Đáng chú ý, Ban tổ chức xây dựng 2 hạng mục xét trao giải riêng cho nhóm cán bộ, đảng viên và nhóm nhà báo, chuyên gia, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong Đảng bộ Chính phủ. Cách làm này phù hợp với đặc thù của từng lực lượng, tạo điều kiện phát huy trí tuệ, trách nhiệm và khả năng sáng tạo của các tác giả, đồng thời mở rộng lực lượng tham gia, nâng cao chất lượng và sức lan tỏa của cuộc thi.

Các tác phẩm dự thi năm nay có cách tiếp cận đa dạng, bám sát những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, lập luận chặt chẽ, có tính chiến đấu và sức thuyết phục; phản ánh những vấn đề thực tiễn, cách làm hay, mô hình hiệu quả, đồng thời góp phần lan tỏa thông tin chính thống trên báo chí và các phương tiện truyền thông.

Công tác chấm thi được tổ chức nghiêm túc, khách quan, khoa học, đúng quy chế. Từ 578 tác phẩm đủ điều kiện chấm thi, Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn 311 tác phẩm vào vòng chung khảo, đồng thời lựa chọn 131 tác phẩm tiêu biểu tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương.

Hội đồng chung khảo đã thống nhất đề xuất trao 83 giải, gồm 8 giải tập thể và 75 giải cá nhân, trong đó có 2 giải Đặc biệt, 6 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 21 giải Khuyến khích và 21 giải Chuyên đề.

Với quy mô và sức lan tỏa rộng, Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa trong toàn Đảng bộ Chính phủ, tạo môi trường để cán bộ, đảng viên và các lực lượng tham gia nghiên cứu, trao đổi, nhận diện những vấn đề mới, góp phần nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thông qua Cuộc thi, nhiều cách tiếp cận mới, tác phẩm có chất lượng và cây bút tâm huyết được phát hiện, khích lệ; đồng thời góp phần kết nối, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà báo, chuyên gia, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, chủ động lan tỏa thông tin chính thống, thông tin tích cực; lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội và bảo vệ vững chắc Đảng, Nhà nước và chế độ.

Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026 sẽ được Đảng ủy Chính phủ tổ chức tối 20/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, thành phố Hà Nội./.

Lan tỏa giá trị các tác phẩm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhiều tác phẩm tại Cuộc thi được đầu tư nghiêm túc, bám sát vấn đề thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.