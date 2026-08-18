Thủ tướng: Các dự án luật phải gắn với đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Chiều 18/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026 để cho ý kiến đối với 12 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Tham dự Phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, thời gian qua, Chính phủ và Quốc hội đã phối hợp rất chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, các mặt công tác để kịp thời triển khai, thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; tập trung xử lý những vấn đề vướng mắc, “điểm nghẽn” trong quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.

Các nội dung được Phiên họp Chính phủ xem xét, cho ý kiến đều là các dự án luật quan trọng thuộc những lĩnh vực trọng yếu, có phạm vi điều chỉnh rộng như thuế, chứng khoán, đầu tư; an ninh quốc gia, an ninh năng lượng, an ninh dữ liệu; an toàn thực phẩm, y tế; lao động, an sinh xã hội, bình đẳng giới; quản lý vũ khí, phòng cháy, chữa cháy; về xây dựng, ban hành, thực thi văn bản quy phạm pháp luật...

Đặc biệt, nhiều dự án sửa đổi đồng thời nhiều luật, đòi hỏi phải đặc biệt chú trọng tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật; nhiều chính sách tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, kinh doanh và quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, các dự án luật đều gắn chặt với yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và tổ chức thi hành pháp luật - vốn là khâu còn nhiều tồn tại, hạn chế trong nhiều nhiệm kỳ.

Tại phiên họp, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với 11 dự án luật, 1 nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế tài nguyên; (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Luật Việc làm; Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các đại biểu tập trung rà soát, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, kết luận, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong các dự án luật, nghị quyết; bảo đảm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, vấn đề cấp bách đang phát sinh từ thực tiễn; rà soát tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của các chính sách, nhận diện những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn hoặc có nguy cơ tạo ra xung đột, “điểm nghẽn” mới; bảo đảm phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, thực chất nhưng phải gắn với phân bổ nguồn lực, nhân lực, công cụ đi kèm và việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Các đại biểu cũng rà soát kỹ về thời điểm có hiệu lực, điều khoản chuyển tiếp, nội dung giao quy định chi tiết và tính chủ động trong chuẩn bị đồng thời văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, nhằm bao quát hết các trường hợp trong thực tiễn, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, bảo đảm luật được triển khai ngay khi có hiệu lực.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo tiếp thu tối đa ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và kết luận tại Phiên họp; rà soát kỹ lưỡng, toàn diện để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ và khả thi; khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội. Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung các dự án luật, nghị quyết trình tại Phiên họp.

Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số nội dung cụ thể trong các dự án để các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu và hoàn thiện. Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ từng chính sách, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của cấp có thẩm quyền, nhất là Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan, bảo đảm tính đồng bộ giữa pháp luật về thuế với pháp luật có liên quan, nhất là về đất đai, giáo dục... Đối với các vấn đề liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân, phải đánh giá đầy đủ tác động, quy định rõ ràng, minh bạch và khả thi; nghiên cứu quy định thuế ưu đãi phù hợp với các doanh nghiệp cung cấp suất ăn trường học. Các cơ chế, chính sách về thuế phải đơn giản, dễ áp dụng.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế tài nguyên, Thủ tướng đề nghị bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật về tài nguyên, địa chất, khoáng sản với pháp luật có liên quan...; rà soát các quy định sửa đổi về đối tượng chịu thuế, sản lượng tính thuế, giá tính thuế, thuế suất tài nguyên bảo đảm tính minh bạch, khả thi, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao công tác quản lý của cơ quan nhà nước đối với tài nguyên, khoáng sản.

Liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Thủ tướng lưu ý tiếp tục rà soát các quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; rà soát các quy định nhằm phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch, trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế; đồng thời không tạo khoảng trống pháp lý, ảnh hưởng đến an toàn thị trường và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Thủ tướng nhấn mạnh cần bảo đảm tính đồng bộ với pháp luật có liên quan; bảo đảm các quy định phải minh bạch, khả thi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kỷ luật tài chính; tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, nhất là trên môi trường điện tử.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Thủ tướng nhấn mạnh cần khắc phục những bất cập trong thực tiễn, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; lưu ý tiếp tục rà soát các quy định, thủ tục, tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm kiểm soát được nhưng đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Thủ tướng yêu cầu rà soát các quy định sửa đổi về đối tượng tham gia bảo hiểm nhằm tiếp tục mở rộng đối tượng, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển; bảo đảm chính sách rõ ràng, ổn định, khả thi, thuận lợi cho người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan thực thi; rà soát kỹ quy định về Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội, nghiên cứu hoàn thiện các quy định để bảo đảm an toàn và phát huy tối đa hiệu quả Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch.

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực,Thủ tướng chỉ đạo rà soát, sửa đổi, đồng bộ các quy định của pháp luật để thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ tăng trưởng hai con số và đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan, nhất là Luật Đầu tư, Luật Quản lý nợ công; bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, Nghị quyết 253/2025/QH15 về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng cho rằng, luật cần làm rõ nguyên tắc để xử lý một số vấn đề được các nhà đầu tư rất quan tâm liên quan giải tỏa công suất, giá mua điện, đơn vị mua điện...; đồng thời lưu ý trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc bảo đảm tiến độ triển khai các dự án điện theo quy hoạch.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số luật lĩnh vực y tế, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu rà soát các quy định nhằm cắt giảm các chi phí trung gian để thuốc, thiết bị y tế đến tay người bệnh với giá thành thấp nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành có nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất (đợt 2 bắt đầu từ ngày 19/8) tập trung cao nhất cho việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý; bám sát chương trình kỳ họp; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, kịp thời xử lý ngay các vấn đề còn ý kiến khác nhau, giải trình đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội; bảo đảm các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội biểu quyết thông qua với sự tán thành, nhất trí cao.

Cùng với đó, các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các dự án dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp tục tập trung, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động chuẩn bị từ sớm, không để dồn việc vào sát Kỳ họp; khi xây dựng luật, nghị quyết phải rà soát kỹ sự cần thiết, tính hợp pháp, điều khoản chuyển tiếp, thời điểm có hiệu lực và nội dung giao quy định chi tiết, chủ động chuẩn bị dự thảo các văn bản quy định chi tiết để bảo đảm luật được triển khai ngay khi có hiệu lực.

Chuẩn bị cho Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật thứ hai trong tháng 8, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, nghị quyết trình Chính phủ, trong đó có nhiều dự án luật rất quan trọng như Luật về văn bản quy phạm pháp luật (thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Về tổng rà soát hệ thống pháp luật, các bộ, ngành khẩn trương thực hiện tổng rà soát; chủ động nhận diện, xử lý những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập; trong đó đặc biệt rà soát các quy định có liên quan đến Luật Đất đai tới đây sẽ được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm bám sát theo các quan điểm, chỉ đạo của Trung ương./.

Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 Chiều 18/8/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026.