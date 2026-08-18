Tỉnh ủy Cà Mau kiện toàn hệ thống chính trị và cán bộ trong diện quy hoạch

Chiều 18/8, Tỉnh ủy Cà Mau đã tổ chức hội nghị triển khai công tác trọng tâm về nhân sự, xây dựng Đảng và tổ chức bộ máy.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cùng Thường trực Tỉnh ủy chủ trì và chỉ đạo tại hội nghị.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng thời gian qua, chú trọng phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2025-2030; đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư nông nghiệp, thủy lợi, phòng, chống sạt lở; huy động nguồn lực, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 100% khóm ấp có đường giao thông nông thôn cứng hóa, bêtông…; đồng thời đề ra các giải pháp đột phá cho giai đoạn tiếp theo trên một số lĩnh vực.

Các đại biểu đã thống nhất thông qua những nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình như: Đề án thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy; Đề án thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy; thông qua các Nghị quyết về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống trạm y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2030; Nghị quyết về sắp xếp, đầu tư, quản lý và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Hội nghị Tỉnh ủy Cà mau thông qua một số Quyết định quan trọng. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Trong chương trình, lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau đã công bố các quyết định quan trọng về tổ chức bộ máy. Theo đó, Tỉnh ủy công bố quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng thời, tiến hành bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau.

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Cà Mau được chỉ định do đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm Bí thư Đảng bộ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng Ban Chấp hành Đảng bộ có 19 đồng chí; Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau do đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh giữ chức Bí thư Đảng bộ và 15 ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, việc công bố quyết định thành lập các Đảng bộ trực thuộc và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng Đảng và tinh gọn bộ máy.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị Tỉnh ủy Cà Mau nhằm thông qua một số Quyết định quan trọng. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị các tổ chức đảng vừa được thành lập nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu.

Các đơn vị nhận bàn giao nhiệm vụ cần chủ động tiếp cận công việc, bảo đảm các hoạt động diễn ra liên tục, hiệu quả, không làm gián đoạn nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy tối đa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, Hội đồng Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ cũng như vận động nhân dân thời kỳ mới./.

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