Điện mừng kỷ niệm lần thứ 81 Quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 81 Quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia (17/8/1945-17/8/2026), ngày 17/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Prabowo Subianto; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Puan Maharani.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi thư chúc mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Sugiono./.

Việt Nam-Indonesia thống nhất định hướng hợp tác chiến lược trong giai đoạn mới Kim ngạch thương mại Việt Nam-Indonesia đạt 17,2 tỷ USD năm 2025, tăng 3,2% so với năm 2024; trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 6 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ.