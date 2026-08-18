Chính trị

Điện mừng kỷ niệm lần thứ 81 Quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 81 Quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo Indonesia.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 81 Quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia (17/8/1945-17/8/2026), ngày 17/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Prabowo Subianto; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Puan Maharani.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi thư chúc mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Sugiono./.

(TTXVN/Vietnam+)
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