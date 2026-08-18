Tiếp tục tìm thấy 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 18/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực trong ngày làm việc thứ 57 tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, trong ngày 18/8, các lực lượng đã xử lý hơn 400 mét khối đất tại vị trí thứ 2 (Khu B), đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm. Với sự hỗ trợ của 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn, công tác đào, vận chuyển đất được triển khai đảm bảo tiến độ.

Các lực lượng đã xử lý hơn 400 mét khối đất tại vị trí thứ 2 (Khu B), mở rộng phạm vi tìm kiếm với sự hỗ trợ của 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 10 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 5 bộ di vật tại Khu B trong ngày hôm nay.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 18/8, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập là 368 bộ. Trong đó, 206 bộ có di vật kèm theo, với 335 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 10 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 5 bộ di vật tại Khu B trong ngày 18/8/2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cùng ngày, Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do bà Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ. Tham gia đoàn có ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện các ban, ngành.

Tại buổi làm việc, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng thời ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Lãnh đạo tỉnh cũng trao quà động viên và đề nghị các lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sớm đưa các anh hùng trở về với gia đình và quê hương.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy động viên các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được tiếp tục trong những ngày tới./.