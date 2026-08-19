Cháy nhà xưởng tại Chương Mỹ khiến 3 người bị bỏng, 3 người chưa liên lạc được

Khoảng 10 giờ ngày 19/8, một vụ cháy xảy ra tại nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiến trúc và Nội thất Mộc Bùi Gia, thuộc Cụm công nghiệp Ngọc Hòa, tổ dân phố Chúc Ngọc, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Nhà xưởng có diện tích khoảng 700 m², do anh Bùi Hữu Hảo, sinh năm 1985, trú tại xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội làm chủ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Chương Mỹ phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ số 28, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội triển khai chữa cháy, tìm kiếm người gặp nạn. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo báo cáo nhanh của Đảng ủy phường Chương Mỹ, vụ cháy khiến ba nhân viên, công nhân bị bỏng. Trong đó, anh Bùi Văn Đô, sinh năm 1986 và Kim Tuấn Anh, sinh năm 2008 cùng trú tại xã Phúc Sơn được đưa đến Bệnh viện Bỏng Lê Hữu Trác điều trị; anh Vũ Như Thảo, sinh năm 1987, trú tại phường Yên Nghĩa đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ.

Tính đến thời điểm lập báo cáo, ba công nhân chưa liên lạc được, gồm ông Vũ Ngọc Khởi, sinh năm 1968, quê tỉnh Hưng Yên; Đinh Tuấn Anh và Nguyễn Văn Tiến (đều khoảng 19 tuổi), quê tỉnh Ninh Bình.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm những người chưa liên lạc được; đồng thời xác minh nguyên nhân, thống kê thiệt hại và triển khai biện pháp khắc phục hậu quả./.

Hà Nội: Nhà xưởng bị cháy lớn, tập trung tối đa cho chữa cháy Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát tại khu vực phòng sơn, gác xép dẫn lên phòng phun sơn của nhà xưởng và lực lượng chức năng đang khẩn trương chữa cháy, tìm kiếm người nghi mắc kẹt bên trong.

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