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Vietjet khai trương đường bay thẳng Colombo-TP. Hồ Chí Minh, mở lối đến đảo quốc Sri Lanka

Đường bay mới góp phần tăng cường kết nối Việt Nam-Sri Lanka, mở rộng cơ hội giao thương, du lịch và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương đường bay Colombo-Thành phố Hồ Chí Minh của Vietjet.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương đường bay Colombo-Thành phố Hồ Chí Minh của Vietjet.

Sân bay quốc tế Bandaranaike, Colombo, Sri Lanka hôm nay rộn ràng chào đón chuyến bay đầu tiên giữa Colombo với Thành phố Hồ Chí Minh của Vietjet, đường bay thẳng kết nối hai điểm đến nổi bật Sri Lanka-Việt Nam.

Đường bay mới nhận được sự chào đón, chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Cảng và Hàng không Dân dụng kiêm Bộ trưởng Bộ Năng lượng Sri Lanka Anura Karunathilake, Thứ trưởng Bộ Du lịch Sri Lanka Ruwan Ranasinghe, các Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka và Maldives Trịnh Thị Tâm và Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera, cùng lãnh đạo Vietjet, đại diện các cơ quan quản lý, người dân hai nước. Đường bay góp phần tăng cường kết nối Việt Nam-Sri Lanka, mở rộng cơ hội giao thương, du lịch và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Đường bay Colombo (Sri Lanka)-Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ hành khách với 03 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) lúc 18:15 (giờ địa phương), hạ cánh tại sân bay Bandaranaike (Colombo) lúc 21:50 (giờ địa phương). Các chuyến bay khởi hành từ Colombo lúc 23:00 (giờ địa phương) và hạ cánh tại Thành phố Hồ Chí Minh lúc 05:55 (giờ địa phương) ngày hôm sau.

Colombo là cửa ngõ mở ra hành trình khám phá “viên ngọc Ấn Độ Dương” Sri Lanka, nơi nổi tiếng với bãi biển nhiệt đới quyến rũ, đồi chè xanh mướt, kho tàng di sản lâu đời và hệ sinh thái đa dạng.

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Lãnh đạo Vietjet tặng hoa và chào đón hành khách trên chuyến bay đầu tiên.

Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch sôi động bậc nhất Việt Nam. Đường bay mới không chỉ rút ngắn hành trình giữa Sri Lanka và Việt Nam mà còn tạo điều kiện để người dân và du khách khám phá những nét đặc sắc của mỗi điểm đến, đồng thời thuận tiện nối chuyến trên mạng bay rộng khắp châu Á-Thái Bình Dương, Australia và xa hơn của Vietjet, là cầu nối giữa các thành phố, nền kinh tế và con người.

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ trải nghiệm hành trình bay hiện đại cùng đội tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm và thưởng thức thực đơn các món ăn nóng tươi ngon đặc sắc Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì, cà phê sữa đá,… cùng những chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc ngay ở độ cao 10.000m./.

(Vietnam+)
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