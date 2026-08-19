Khai mạc Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế về Đổi mới sáng tạo 2026

Ngày 19/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế về Đổi mới sáng tạo 2026 (InnoEx) diễn ra với chủ đề “The Inflection Point - Where Global Shifts Fuel Business Reinvention.”

Đây là sự kiện thường niên do Liên minh Đổi mới sáng tạo Quốc tế InnoEx, Hội Doanh nhân Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (YBA HCM) và Công ty cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp (IBP) phối hợp tổ chức, diễn ra trong hai ngày 19-20/8.

InnoEx 2026 tập trung vào những chuyển dịch đang tái định hình kinh tế toàn cầu, từ AI, dữ liệu, tự động hóa, chuyển đổi xanh đến thương mại quốc tế và đổi mới mô hình kinh doanh.

Sự kiện không chỉ giới thiệu các xu hướng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mà còn tạo không gian kết nối doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư và các nhà cung cấp giải pháp.

Qua đó, InnoEx mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư, tiếp cận kiến thức và giải pháp, đồng thời giúp các bên tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn lực trong quá trình tìm kiếm đối tác. InnoEx 2026 dự kiến quy tụ hơn 4.000 CEO, nhà sáng lập, lãnh đạo cấp cao, hơn 70 quỹ đầu tư quốc tế cùng hàng trăm chuyên gia.

Bà Trương Lý Hoàng Phi, Trưởng Ban tổ chức InnoEx 2026 cho rằng, sự kiện không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ mới mà cần tạo cơ hội để doanh nghiệp đổi mới tư duy, tái cấu trúc vận hành và xây dựng tài sản số một cách bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Đăng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, yêu cầu đổi mới sáng tạo đối với Thành phố càng trở nên cấp thiết trong giai đoạn phát triển mới.

Thành phố đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng GRDP tối thiểu 10% mỗi năm, đến năm 2030 kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP và đến năm 2045 trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của châu Á. Những mục tiêu đó không thể đạt được bằng cách kéo dài mô hình tăng trưởng cũ.

Theo ông Đặng Minh Thông, động lực tăng trưởng mới phải dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng suất lao động và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với lợi thế về tài chính, công nghiệp, công nghệ cao, thương mại, cảng biển, logistics, giáo dục và nghiên cứu, Thành phố Hồ Chí Minh cần trở thành nơi công nghệ được nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa, thay vì chỉ là thị trường tiếp nhận công nghệ.

Một số mô hình robot mới được giới thiệu tại InnoEx 2026. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Thành phố đánh giá InnoEx có vai trò rất thiết thực, là nơi những chuyển dịch toàn cầu được chuyển hóa thành lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp Việt Nam và là nơi nhu cầu thị trường gặp giải pháp công nghệ, nơi ý tưởng gặp nguồn vốn, nơi doanh nghiệp trong nước kết nối với tri thức và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc tế.

Ông Đặng Minh Thông đề nghị InnoEx 2026 tập trung vào những lĩnh vực có khả năng định hình năng lực cạnh tranh trong 5-10 năm tới như AI, dữ liệu, bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh, năng lượng sạch, logistics thông minh, tài chính số và kinh tế tuần hoàn.

Việc lựa chọn công nghệ cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường, đồng thời phải trả lời được ba câu hỏi: Giải quyết vấn đề gì, tạo ra năng suất như thế nào và mang lại giá trị gì cho doanh nghiệp, người dân và xã hội.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ kết nối sang đồng kiến tạo, từ giới thiệu giải pháp sang giải quyết các bài toán thực tiễn. Doanh nghiệp cần giữ vai trò trung tâm; viện nghiên cứu, trường đại học phải gắn với nhu cầu thị trường; các quỹ đầu tư và định chế tài chính cần giúp những ý tưởng có tiềm năng tiếp cận nguồn lực để thử nghiệm và phát triển.

Quan trọng hơn, các cam kết tại Diễn đàn cần được chuyển thành kết quả có thể đo lường, từ số công nghệ được thử nghiệm, chuyển giao, thương mại hóa đến số dự án tiếp cận vốn và doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí, giảm phát thải, mở rộng thị trường.

Thành phố xác định các hướng hành động gồm mở thể chế để công nghệ và mô hình mới được thử nghiệm an toàn, minh bạch; mở dữ liệu phù hợp để dữ liệu trở thành động lực phát triển; mở các bài toán đô thị cho doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cùng tham gia và mở cơ hội đầu tư, hợp tác để các giải pháp hiệu quả được triển khai, nhân rộng.

Thành phố sẽ tiếp tục phát triển hạ tầng số, dữ liệu và hạ tầng nghiên cứu dùng chung; thúc đẩy thử nghiệm, mua sắm công nghệ; hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và thu hút các tập đoàn công nghệ, trung tâm R&D, quỹ đầu tư cùng nguồn nhân lực chất lượng cao./.

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự tạo ra năng suất mới Các chuyên gia cho rằng chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải được đo bằng năng suất, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh, với doanh nghiệp là trung tâm của quá trình thực thi.