Công nghệ đưa công chúng “Trở về thời khắc thiêng liêng” của ngày 2/9/1945

Ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” đã mở ra cách tiếp cận lịch sử trực quan, sinh động. Không chỉ mang đến trải nghiệm công nghệ, chương trình còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Chương trình chính thức khai mạc sáng 19/8 do báo điện tử VTC NEWS (Đài Tiếng nói Việt Nam) phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT tổ chức trong không gian giàu ý nghĩa lịch sử của Hội trường Thống Nhất, còn được biết đến với tên gọi Dinh Độc Lập, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Thông qua công nghệ thực tế ảo, công chúng có thể hòa mình vào không gian Quảng trường Ba Đình cách đây 81 năm, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Những hình ảnh lịch sử được tái hiện trực quan giúp người trải nghiệm cảm nhận rõ hơn không khí trang nghiêm, xúc động và niềm vui của nhân dân trong ngày độc lập.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, việc tổ chức chương trình tại Hội trường Thống Nhất tạo nên sự kết nối đặc biệt giữa hai không gian, hai thời khắc trọng đại của dân tộc. Quảng trường Ba Đình là nơi đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Việt Nam mới, trong khi Hội trường Thống Nhất gắn liền với thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ Quảng trường Ba Đình đến Hội trường Thống Nhất, từ ngày Tuyên ngôn Độc lập đến ngày đất nước thống nhất là chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hi sinh nhưng vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Hai địa danh cùng nhắc nhớ hành trình đấu tranh bền bỉ vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Theo ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, “Trở về thời khắc thiêng liêng” ra đời nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Sau khi tổ chức tại Hà Nội, chương trình tiếp tục được đưa đến một số địa phương như: Quảng Ninh, Nghệ An và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Lần này, chương trình đến Thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện để người dân, du khách trải nghiệm và trở về với thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945. Việc lựa chọn Hội trường Thống Nhất làm địa điểm tổ chức giúp kết nối dấu mốc khai sinh nước Việt Nam mới với ngày non sông thu về một mối.

Theo ông Ngô Minh Hiển, ngay từ khi ra mắt, chương trình đã thu hút đông đảo công chúng. Trong ba ngày tổ chức tại Hà Nội, hơn 3.000 lượt người dân, du khách đã tham gia.

Tại Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, không gian thực tế ảo của chương trình thu hút hơn 35.000 lượt trải nghiệm. Kết quả này cho thấy lịch sử luôn có sức hấp dẫn nếu được truyền tải bằng phương thức phù hợp.

Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và nội dung được nghiên cứu, thẩm định kỹ lưỡng giúp công chúng không chỉ tiếp nhận thông tin một chiều, mà còn được tương tác, hòa mình vào không gian lịch sử và cảm nhận bằng cảm xúc của chính mình.

Trải nghiệm chương trình, Nghệ sỹ Nhân dân Mỹ Uyên cho biết, những thước phim tư liệu về ngày 2/9/1945 đã đưa người xem trở về với lịch sử, giúp thế hệ hôm nay phần nào cảm nhận được không khí thiêng liêng mà ông bà, cha mẹ từng chứng kiến. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên từng tham gia nhiều tác phẩm về lịch sử và những con người đã cống hiến, hi sinh cho đất nước.

Theo nữ nghệ sỹ, mỗi vai diễn, mỗi tác phẩm không chỉ giúp nghệ sĩ hiểu hơn những mất mát của thế hệ đi trước mà còn nhắc nhở họ về trách nhiệm gìn giữ, lan tỏa giá trị lịch sử. “Tôi tin rằng những chương trình như thế này không chỉ giúp công chúng hướng về quá khứ mà còn bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với quê hương.”

Nghệ sỹ Nhân dân Mỹ Uyên phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Cùng chung cảm xúc, Nghệ sỹ Ưu tú Võ Minh Lâm cho rằng, chương trình như đưa người xem trở về không gian Quảng trường Ba Đình lịch sử, được sống lại thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Đây cũng là dịp để mỗi người thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và những thành quả được vun đắp bằng sự hi sinh của các thế hệ cha ông.

Nhận thức nghệ sỹ cũng là chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, Nghệ sỹ Ưu tú Võ Minh Lâm mong muốn sử dụng lời ca, tiếng hát để lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc tới công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Trong thời đại số, nghệ sĩ cần không ngừng đổi mới cách sáng tạo và truyền tải thông điệp, đưa lịch sử, văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống.

Từ những trải nghiệm trực quan, “Trở về thời khắc thiêng liêng” cho thấy khả năng của công nghệ trong bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử. Khi quá khứ được tái hiện bằng ngôn ngữ của thời đại, lịch sử không còn là những sự kiện xa xôi mà trở thành nguồn cảm hứng, giúp mỗi người thêm tự hào, nuôi dưỡng khát vọng và ý thức cống hiến cho đất nước trong kỷ nguyên mới./.

Trở về thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập bằng công nghệ thực tế ảo Trong chương trình trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng,” toàn bộ bối cảnh Quảng trường Ba Đình năm 1945 được phục dựng tỉ mỉ bằng công nghệ thực tế ảo tiên tiến.