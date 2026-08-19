Apple điều chỉnh biểu phí trên App Store tại châu Âu

Hãng công nghệ Apple ngày 18/8 thông báo sẽ áp dụng mức hoa hồng 5% đối với các giao dịch kỹ thuật số trên những ứng dụng được phân phối bên ngoài nền tảng App Store tại thị trường Liên minh châu Âu (EU).

Động thái này nhằm thay thế một hệ thống thu phí phức tạp trước đó, đồng thời minh chứng cho nỗ lực của hãng này trong việc tuân thủ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của khối.

Theo chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/10 tới, Apple sẽ thu phí công nghệ cốt lõi (CTF) ở mức 5% đối với các ứng dụng tải về từ các kho ứng dụng của bên thứ ba hoặc qua trang web.

Trong khi đó, đối với những ứng dụng vẫn nằm trên nền tảng App Store nhưng sử dụng hệ thống thanh toán thay thế, Apple sẽ áp dụng mức phí 20%, tỷ lệ này có thể giảm xuống còn 10% nếu nhà phát triển tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ của hãng. Quy định mới cũng loại bỏ hoàn toàn phí chuyển đổi khách hàng ban đầu và phí dịch vụ cửa hàng từng tồn tại ở hệ thống cũ.

Apple khẳng định những điều chỉnh này sẽ giải quyết dứt điểm các bất đồng hiện tại với Ủy ban châu Âu (EC). Phản hồi về động thái trên, EC bày tỏ sự hoan nghênh và cam kết sẽ giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực tế.

Trước đó, các cơ quan quản lý chống độc quyền của EU đã chỉ trích gay gắt hệ thống CTF cũ của Apple, cho rằng hãng cố tình tạo rào cản thương mại để ngăn cản các nhà phát triển sử dụng các kênh phân phối ứng dụng bên ngoài hệ điều hành iOS.

Đại diện Apple cho biết hãng sẽ áp dụng một bộ quy tắc thống nhất cho các nhà phát triển hoạt động tại EU, tương tự như mô hình hoa hồng đang triển khai tại Nhật Bản và Brazil, những quốc gia cũng đang nỗ lực phá vỡ thế độc quyền của App Store.

Trong nhiều năm qua, các nhà phát triển ứng dụng trên toàn cầu đã phải trả mức hoa hồng lên tới 30% cho mọi giao dịch mua sắm trong ứng dụng. Hiện tại, Apple vẫn đang vướng vào các cuộc chiến pháp lý liên quan đến mức phí được phép thu tại thị trường Mỹ.

Dù nhượng bộ, chính sách mới của Apple vẫn vấp phải sự phản đối gay gắt. Epic Games, hãng phát triển tựa game đình đám Fortnite và là đối thủ pháp lý lâu năm của Apple, đã gọi mức hoa hồng mới là "các loại phí rác."

Epic Games khẳng định chính sách này không hề giúp mở cửa hệ sinh thái ứng dụng di động để thúc đẩy cạnh tranh như yêu cầu của Đạo luật DMA./.

Apple cân nhắc cải tổ mạnh mẽ dòng sản phẩm Apple Watch Apple đã cân nhắc các loại và kích cỡ màn hình khác nhau, bao gồm cả màn hình tròn, mặc dù báo cáo lưu ý rằng một thiết bị như vậy khó có khả năng thực sự được tung ra thị trường.