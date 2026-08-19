Giúp thanh thiếu nhi vùng biên tiếp cận công nghệ theo cách gần gũi, trực quan

Trong hai ngày 19 và 20/8, tại các xã biên giới Tuyên Lâm và Hướng Phùng (tỉnh Quảng Trị), Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức Ngày hội “Bình dân học vụ số” năm 2026.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia"; đồng thời gắn với việc triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030”.

Ngày hội diễn ra tại Trường Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông Bắc Sơn (xã Tuyên Lâm) và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Phùng (xã Hướng Phùng).

Với phương châm thiết thực, dễ tiếp cận và gắn trải nghiệm thực tế, ngày hội tập trung phổ cập những kiến thức, kỹ năng số phù hợp với nhu cầu học tập, công tác và đời sống của người dân, đoàn viên, thanh niên và học sinh vùng biên.

Tại đây, một trong những nội dung trọng tâm được triển khai là lớp “Bình dân học vụ số” dành cho cán bộ cơ sở, giáo viên, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng tại địa phương.

Người tham gia được trang bị những kỹ năng có khả năng ứng dụng trực tiếp như khai thác dịch vụ công trực tuyến, sử dụng ứng dụng định danh điện tử, bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ danh tính số.

Đối với học sinh, cuộc thi “Lập trình cùng AI” mang đến cách tiếp cận mới với công nghệ thông qua xu hướng Vibe Coding - lập trình bằng ngôn ngữ tự nhiên với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Thay vì yêu cầu nền tảng lập trình chuyên sâu, hoạt động giúp học sinh làm quen với cách khai thác công cụ AI để biến ý tưởng thành sản phẩm công nghệ.

Cùng với đó, chương trình Rung chuông vàng “Nâng cao năng lực số” giúp học sinh tiếp cận các kiến thức về chuyển đổi số, an toàn thông tin, kỹ năng sử dụng công nghệ và ứng dụng số trong học tập, đời sống theo hình thức trực quan, sinh động và có tính tương tác cao.

Ngoài ra, không gian trải nghiệm STEAM/STEM, khoa học - công nghệ và Robotics cũng là điểm nhấn của ngày hội.

Tại đây, thanh thiếu nhi được trực tiếp quan sát, thực hành và khám phá công nghệ thông qua các hoạt động như Robotics, kính thực tế ảo, “Kỹ sư cầu đường tài ba”, “Đua tên lửa nước” và nhiều nội dung khoa học, công nghệ phù hợp với lứa tuổi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu nhấn mạnh, ngày hội không chỉ là hoạt động tập huấn kỹ năng công nghệ đơn thuần, mà là hành trình thiết thực của tuổi trẻ cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, sự kiện góp phần tạo môi trường để thanh thiếu nhi vùng biên được tiếp cận công nghệ theo cách gần gũi, trực quan; đồng thời giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ số trong công việc và cuộc sống.

Theo Ban tổ chức, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn và đội hình “Bình dân học vụ số vùng biên” tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đưa kiến thức, kỹ năng số đến với đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân tại cơ sở, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế từng địa bàn.

Qua đó, các hoạt động từng bước lan tỏa tinh thần học tập, ứng dụng và làm chủ công nghệ trong cộng đồng; góp phần thu hẹp khoảng cách số, nâng cao năng lực số cho người dân và thanh thiếu nhi vùng biên, phát huy sức trẻ chung tay thúc đẩy chuyển đổi số, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước./.

Dấu ấn thanh niên Ninh Bình trong hành trình chuyển đổi số cộng đồng Thông qua hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến và phong trào “Bình dân học vụ số,” đoàn viên, thanh niên đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, thúc đẩy xây dựng xã hội số tại cơ sở.

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