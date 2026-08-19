SHB SAHA Shop gây ấn tượng tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026

Giải pháp tài chính số SAHA Shop được giới thiệu trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026 một lần nữa khẳng định hành trình chuyển đổi số của SHB, đưa Nghị quyết 57-NQ/TW từ định hướng vào thực tiễn, lấy khoa học công nghệ, dữ liệu và AI làm nền tảng để đổi mới sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Dấu ấn công nghệ tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Với chủ đề “Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI,” sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026 là dịp các ngân hàng giới thiệu những giải pháp tài chính tiêu biểu, thể hiện những bước tiến mới của ngành trong quá trình chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ sự kiện, giải pháp tài chính số dành cho hộ kinh doanh - SAHA Shop của Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB) được giới thiệu trực tiếp tới Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn và các đại biểu.

Thay vì mô phỏng sản phẩm theo phương thức truyền thống, Giám đốc Khối Ngân hàng số SHB Trương Quốc Anh đã trực tiếp tương tác với AI Agent, qua đó thể hiện cách công nghệ và dữ liệu có thể đồng hành cùng hộ kinh doanh trong các hoạt động tài chính hằng ngày.

Việc AI Agent xuất hiện trong màn giới thiệu SAHA Shop cũng cho thấy định hướng của SHB trong việc đưa trí tuệ nhân tạo trở thành một thành tố ngày càng quan trọng trong hệ sinh thái ngân hàng thông minh.

Với định hướng công nghệ “5 First” của SHB, Data + AI First là mảnh ghép quan trọng cùng với People First, Cloud First, Security First và Mobile First, tạo nền tảng để tái cấu trúc hoạt động vận hành, nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, phát triển các sản phẩm tài chính số và mang đến những trải nghiệm ngày càng thuận tiện, cá nhân hóa cho khách hàng. Qua đó, SHB từng bước hiện thực hóa định vị ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới, khẳng định vị thế ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân tốp 5 Việt Nam.

Giải pháp của SHB tạo dấu ấn mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của các đại biểu tham dự. (Ảnh: Vietnam+)

Giải pháp của SHB đã tạo dấu ấn mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của các đại biểu tham dự, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp xuyên suốt của sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026: “Dữ liệu dẫn lối, AI đồng hành, ngân hàng kiến tạo hệ sinh thái số.”

SAHA Shop - từ tiện ích ngân hàng đến “trợ lý tài chính số” cho hộ kinh doanh

Với hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, Việt Nam đang sở hữu một lực lượng kinh tế quy mô lớn có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực kinh tế tư nhân. Dù vậy, không ít hộ vẫn đối mặt với những bài toán về quản lý dòng tiền, thanh toán, chứng minh năng lực kinh doanh và tiếp cận vốn nhanh, phù hợp với nhịp vận hành thực tế.

Được phát triển trên nền tảng SHB SAHA, SAHA Shop là Miniapp dành cho hộ kinh doanh, hướng tới giải quyết nhu cầu của nhóm khách hàng này: quản lý hoạt động kinh doanh và giao dịch tài chính trên một nền tảng tập trung, minh bạch, thuận tiện và thông minh.

Với SAHA Shop, khách hàng có thể theo dõi doanh thu, quản lý tài khoản, tra cứu giao dịch, nhận thanh toán QR, quản lý cửa hàng và tiếp cận các tiện ích tài chính phù hợp hơn với nhu cầu kinh doanh hằng ngày.

Điểm khác biệt của SAHA Shop nằm ở định hướng trở thành “trợ lý tài chính số” cho hộ kinh doanh với các dịch vụ tài chính toàn diện. Thông qua SAHA Shop, khách hàng có thể tiếp cận nguồn vốn chỉ trong vòng 1 phút, không cần giấy tờ. Ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu giúp hệ thống đánh giá dòng tiền và hành vi sử dụng dịch vụ, từ đó nhận diện nhu cầu vốn lưu động và gợi ý khoản vay phù hợp.

Cũng tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026, Phó Tổng giám đốc SHB Đinh Ngọc Dũng đã giới thiệu về SHB Health Connect – Giải pháp công nghệ tích hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện. (Ảnh: Vietnam+)

Thay vì chờ khách hàng chủ động tìm kiếm sản phẩm, SAHA Shop hướng tới việc thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, từng bước cá nhân hóa trải nghiệm và đưa ra đề xuất các dịch vụ tài chính đúng thời điểm, bám sát đặc điểm dòng tiền thực tế của từng hộ kinh doanh.

Không đơn thuần là một Miniapp, SAHA Shop là một bước tiến trong cách ngân hàng kiến tạo trải nghiệm cho khách hàng hộ kinh doanh: từ cung cấp sản phẩm sang đồng hành cùng hoạt động kinh doanh; từ giao dịch đơn lẻ sang quản lý dòng tiền; từ dữ liệu quá khứ tới khả năng hỗ trợ ra quyết định tài chính trong tương lai.

Qua đó, SHB góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện để hộ kinh doanh tiếp cận thuận lợi hơn với công nghệ và các nguồn lực tài chính.

Đóng góp vào động lực tăng trưởng của quốc gia

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời thúc đẩy phát triển các nhóm công nghệ chiến lược, ngành Ngân hàng được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đưa công nghệ vào đời sống kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại.

Việc SAHA Shop được giới thiệu trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026 không chỉ là một dấu ấn công nghệ của SHB mà còn là minh chứng cho cách một ngân hàng tư nhân đang chủ động đưa dữ liệu, AI và chuyển đổi số vào thực tiễn, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh, qua đó góp phần kiến tạo những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế số Việt Nam./.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng tốp đầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ toàn diện đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, phát triển xanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, SHB đang tiếp tục tập trung triển khai Chiến lược chuyển đổi toàn diện dựa theo 4 trụ cột: Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; con người là chủ thể; hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, với 6 giá trị cốt lõi: Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tầm.

Ngành Ngân hàng chuyển từ số hóa sang khai thác dữ liệu và AI Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đang chuyển từ mở rộng dịch vụ trực tuyến sang khai thác sâu dữ liệu và AI, với trọng tâm là tạo giá trị thực chất, nâng cao an toàn và phục vụ tốt cho khách hàng.