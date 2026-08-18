Microsoft "chiêu mộ" lãnh đạo Nvidia điều hành hoạt động tại Israel

Tập đoàn công nghệ Microsoft vừa “chiêu mộ” ông Nati Amsterdam, một trong những lãnh đạo kỳ cựu của Nvidia tại Israel, làm Tổng Giám đốc Microsoft Israel, trong động thái đáng chú ý giữa lúc các tập đoàn công nghệ toàn cầu tăng cường cạnh tranh nhân lực và mở rộng hoạt động trí tuệ nhân tạo (AI) tại nước này.

Ông Amsterdam sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí mới từ tháng 10, thay ông Alon Haimovich, người thông báo rời chức hồi tháng 5 sau bốn năm lãnh đạo Microsoft Israel. Trên cương vị Tổng Giám đốc, ông Amsterdam sẽ phụ trách các hoạt động kinh doanh, bán hàng và tiếp thị của Microsoft tại Israel.

Việc Microsoft lựa chọn ông Amsterdam đáng chú ý bởi ông đã có gần một thập kỷ gắn bó với Nvidia và trực tiếp tham gia xây dựng hoạt động của hãng chip này tại Israel.

Gia nhập Nvidia năm 2017 và gần đây nhất giữ chức Giám đốc cấp cao Nvidia Israel, ông Amsterdam đã phát triển quan hệ với mạng lưới phòng nghiên cứu AI, doanh nghiệp khởi nghiệp, trường đại học, bệnh viện, ngân hàng và cơ quan chính phủ. Trước đó, ông từng là Giám đốc điều hành VMware Israel và có gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ.

Sự chuyển dịch nhân sự diễn ra trong bối cảnh cả Microsoft và Nvidia đều đang mở rộng đáng kể dấu ấn tại hệ sinh thái công nghệ Israel. Microsoft hiện có hàng nghìn nhân viên tại sáu địa điểm, với hoạt động tập trung vào AI, điện toán đám mây và an ninh mạng, đồng thời duy trì một trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn.

Nvidia cũng đã trở thành một trong những tập đoàn công nghệ nước ngoài có hoạt động quan trọng tại Israel, đặc biệt sau thương vụ mua Mellanox.

Việc đưa một lãnh đạo từng có nhiều năm xây dựng hệ sinh thái khách hàng và đối tác AI cho Nvidia về điều hành Microsoft Israel cho thấy AI và điện toán đám mây sẽ tiếp tục là trọng tâm trong chiến lược của Microsoft tại thị trường này.

Ông Amsterdam từng phục vụ trong Không quân Israel trong lĩnh vực thông tin liên lạc và mã hóa, có bằng cử nhân quản trị kinh doanh và bằng MBA./.

Microsoft từng bước điều chỉnh chiến lược kinh doanh tại thị trường tỷ dân Một trong số các nguồn tin nhấn mạnh rằng dù Microsoft hiện chưa có kế hoạch rút khỏi thị trường Trung Quốc, nhưng tập đoàn từng cân nhắc rời đi vào năm 2023.

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