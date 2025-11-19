Nvidia và Microsoft mở rộng liên minh AI khi rót 15 tỷ USD vào Anthropic

Ngày 18/11, Nvidia và Microsoft công bố khoản đầu tư tổng cộng 15 tỷ USD vào Anthropic - công ty đứng sau chatbot Claude - trong bối cảnh cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục nóng lên và lo ngại về bong bóng AI ngày càng tăng.

Theo thỏa thuận, Nvidia cam kết rót tới 10 tỷ USD, còn Microsoft đầu tư tối đa 5 tỷ USD vào Anthropic. Đổi lại, startup có trụ sở tại San Francisco (Mỹ) sẽ mua 30 tỷ USD sức mạnh điện toán từ nền tảng đám mây Azure của Microsoft và sử dụng các thế hệ chip AI mới nhất của Nvidia.

Tuyên bố đầu tư được đưa ra ngay trước thềm hội nghị nhà phát triển Ignite của Microsoft và đánh dấu sự dịch chuyển quan trọng trong lĩnh vực AI tạo sinh, nơi Anthropic nổi lên như đối thủ chính của OpenAI, Google, Amazon, Meta và xAI của Elon Musk.

Giám đốc điều hành Microsoft, Satya Nadella, cho biết hai bên sẽ “cùng đồng hành và cùng phát triển,” còn Anthropic sẽ dùng hạ tầng của Microsoft để đưa mô hình Claude tới nhiều khách hàng hơn.

Nvidia cũng cho biết Anthropic sẽ được tiếp cận tới 1 GW công suất từ dòng chip AI chuyên dụng của hãng. Khoản đầu tư này được xem là bước mở rộng ảnh hưởng của Microsoft trong bối cảnh quan hệ với OpenAI đang thay đổi.

Microsoft từng là nhà cung cấp đám mây độc quyền cho OpenAI, nhưng hai bên đã điều chỉnh thỏa thuận khi OpenAI tìm cách đa dạng hóa nguồn hạ tầng AI thông qua các hợp tác lớn với Oracle, Broadcom, AMD và AWS của Amazon. Dù vậy, Microsoft vẫn nắm khoảng 27% cổ phần trong mô hình doanh nghiệp vì lợi nhuận mà OpenAI đang xây dựng.

Anthropic - do các cựu lãnh đạo OpenAI sáng lập năm 2021 - khẳng định Claude sẽ là mô hình AI “duy nhất ở cấp độ tiên tiến” được cung cấp đồng thời trên ba nền tảng đám mây lớn: Amazon, Google và nay là Microsoft.

Thị trường AI đang chứng kiến làn sóng đầu tư chưa từng có. Chỉ trong tháng trước, Nvidia tuyên bố rót tới 100 tỷ USD vào OpenAI để xây dựng hạ tầng cho các thế hệ mô hình tương lai.

OpenAI cũng ký thỏa thuận trị giá 38 tỷ USD với AWS, trong khi Nvidia đầu tư 5 tỷ USD vào Intel trong nỗ lực vực dậy hãng sản xuất chip này.

Giữa dòng vốn khổng lồ đổ vào AI, nhiều chuyên gia Phố Wall cảnh báo rủi ro hình thành bong bóng, nhất là khi cả OpenAI và Anthropic đều chưa có lợi nhuận.

Nguồn tin của CNBC cho biết vòng đầu tư mới định giá Anthropic ở mức 350 tỷ USD, đưa startup ba năm tuổi này vào nhóm doanh nghiệp giá trị nhất thế giới, chỉ xếp sau OpenAI (500 tỷ USD)./.

