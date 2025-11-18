EU điều tra dịch vụ điện toán đám mây của Amazon và Microsoft

Ngày 18/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã mở cuộc điều tra thị trường đối với dịch vụ điện toán đám mây Amazon Web Services của tập đoàn Amazon và nền tảng Microsoft Azure của tập đoàn Microsoft, căn cứ theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của Liên minh châu Âu (EU).

Bước đi này nhằm hạn chế quyền lực của các “ông lớn” công nghệ và bảo đảm cạnh tranh công bằng cho các đối thủ nhỏ hơn.

EC đang xem xét liệu 2 tập đoàn Amazon và Microsoft có nên được chỉ định là “người gác cổng” (gatekeeper) trong mảng dịch vụ đám mây hay không.

Theo định nghĩa trong DMA, "người gác cổng" là các nền tảng dịch vụ cốt lõi lớn (core platform services) có quy mô và ảnh hưởng đáng kể, được EU ủy quyền để quản lý quyền truy cập vào thị trường kỹ thuật số.

Các nền tảng này có khả năng gây tác động lớn đến thị trường nên cần được kiểm soát để đảm bảo cạnh tranh công bằng.

Ngoài ra, EC cũng đang mở cuộc điều tra thứ 3 để đánh giá hiệu quả của DMA trong việc ngăn chặn các hành vi chống cạnh tranh trong lĩnh vực điện toán đám mây. EC dự kiến sẽ hoàn tất các cuộc điều tra này trong vòng 12 tháng.

Trong tuyên bố mới nhất, Microsoft cho biết sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra./.

