Meta ký thỏa thuận điện toán đám mây trị giá 10 tỷ USD với Google

Một nguồn thạo tin mới đây cho biết Meta đã ký một thỏa thuận điện toán đám mây với Google trị giá hơn 10 tỷ USD trong vòng 6 năm.

Nguồn tin này đã xác nhận thông tin được đăng tải trên bài báo của trang tin công nghệ The Information về thỏa thuận nói trên.

Theo thỏa thuận này, Meta sẽ sử dụng các dịch vụ máy chủ trung tâm dữ liệu, lưu trữ, mạng và các dịch vụ khác của Google.

Meta hiện chưa bình luận về thông tin này.

Theo nguồn tin, thỏa thuận với Meta là một trong những thương vụ lớn nhất trong lịch sử 17 năm của mảng điện toán đám mây của Google.

Trong một báo cáo kết quả kinh doanh gần đây, Alphabet, công ty mẹ của Google, cho biết mảng điện toán đám mây của họ đang trên đà đạt doanh thu 50 tỷ USD trong cả năm nay.

Về phía mình, Meta cũng báo cáo kết quả tài chính quý 2 khả quan và đã tăng đáng kể chi tiêu vốn lên 17 tỷ USD trong quý vừa qua, chủ yếu cho các khoản đầu tư vào hạ tầng AI. Công ty này dự báo tổng chi tiêu vốn cho cả năm 2025 sẽ dao động từ 66-72 tỷ USD.

Giám đốc điều hành Meta, ông Mark Zuckerberg, đang chi tiêu mạnh tay cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), săn đón các nhà nghiên cứu hàng đầu từ các đối thủ như OpenAI và Apple bằng những gói đãi ngộ hậu hĩnh, nhằm xây dựng một đội ngũ để theo đuổi mục tiêu mà ông gọi là "siêu trí tuệ nhân tạo."

Meta đang cạnh tranh gay gắt với các “gã khổng lồ” công nghệ khác, khi các công ty này cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực AI.

Trong một bài đăng trình bày về chiến lược AI của Meta, ông Zuckerberg đã phát tín hiệu rằng phần còn lại của thập kỷ này sẽ là một giai đoạn chuyển đổi quan trọng đối với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, và ưu tiên của công ty là mang AI đến với người dùng của mình./.

