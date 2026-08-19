Meta bác bỏ cáo buộc cố tình gây nghiện cho trẻ em của 29 bang

Vào ngày đầu tiên của phiên tòa xét xử vụ kiện giữa 29 bang của Mỹ với Meta Platforms, công ty này đã bác bỏ các cáo buộc cố ý thiết kế Facebook và Instagram để gây nghiện cho trẻ em vì mục đích lợi nhuận.

29 bang này yêu cầu Meta phải chịu mức phạt có thể lên tới hàng chục hoặc hàng trăm tỷ USD, và phải thay đổi cách thức vận hành kinh doanh.

Bốn bang dẫn đầu vụ kiện - gồm California, Colorado, Kentucky và New Jersey, cáo buộc Meta đã thiết kế Facebook và Instagram nhằm câu dẫn người dùng trẻ tuổi, làm trầm trọng thêm tình trạng lo âu, trầm cảm và thậm chí dẫn đến tự tử, đồng thời lừa dối người dùng về độ an toàn của nền tảng. Toàn bộ 29 bang cũng cáo buộc Meta vi phạm luật liên bang do thu thập và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của trẻ em.

Trình bày trước bồi thẩm đoàn gồm 8 thành viên, bà Megan O'Neill, Phó Tổng chưởng lý bang California, thừa nhận mạng xã hội mang lại một số lợi ích nhất định cho một bộ phận người dùng.

Tuy nhiên, bà cáo buộc Meta đã trục lợi từ trẻ em bằng cách nghiên cứu cơ chế hoạt động của bộ não trẻ nhỏ và phản ứng của chúng đối với các kích thích trên không gian mạng, đồng thời theo dõi sát sao mọi tương tác của trẻ trên các ứng dụng của hãng.

Đáp lại, luật sư của Meta, ông Paul Schmidt, khẳng định chưa có nghiên cứu nào chỉ ra mối liên hệ rõ ràng giữa thói quen dùng mạng xã hội ở lứa tuổi thiếu niên và sự suy giảm sức khỏe tinh thần.

Vị luật sư này nhấn mạnh thêm rằng, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg cũng như toàn bộ Meta luôn mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ chứ không bao giờ biến chúng thành mối hiểm họa. Bởi theo ông, Meta hiểu rõ tập đoàn không thể phát triển nếu người dùng không yêu thích dịch vụ của họ.

Bồi thẩm đoàn dự kiến sẽ đưa ra một phán quyết mang tính chất tư vấn, trong khi Thẩm phán Quận liên bang Yvonne Gonzalez Rogers sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về trách nhiệm pháp lý của Meta.

Nếu kết luận Meta có tội, Thẩm phán Rogers có thể áp dụng các hình phạt dân sự và ra lệnh tái cấu trúc Facebook và Instagram. Meta từng cho biết mức phạt có thể lên tới 1.400 tỷ USD, con số gần tương đương với giá trị thị trường của công ty. Trong phiên điều trần diễn ra vào tuần trước, các tổng chưởng lý cho biết mức phạt thực tế có thể rơi vào khoảng 200 tỷ USD, tương đương với khoảng 3 năm lợi nhuận sau thuế của Meta.

Bên cạnh đó, các bang California, Colorado, Kentucky và New Jersey cũng muốn Meta đại tu toàn diện Facebook và Instagram. Cụ thể, các bang đề xuất xóa bỏ nút "Thích" và tính năng cuộn trang vô tận - vốn là những công cụ kích thích người dùng liên tục xem bài đăng mới. Đồng thời, họ đòi hỏi hãng phải giới hạn thời gian sử dụng đối với người dùng nhỏ tuổi và siết chặt quy định nhằm ngăn chặn hoàn toàn trẻ dưới 13 tuổi truy cập các nền tảng này.

Phiên tòa này dự kiến kéo dài trong sáu tuần. Trong phiên giao dịch ngày 18/8, cổ phiếu Meta giữ sắc đỏ trong phần lớn thời gian của phiên và đóng cửa giảm 4,4%, xuống mức 543,67 USD.

Các chuyên gia nhận định phiên tòa này, diễn ra tại tòa án liên bang ở thành phố Oakland, bang California, là thử thách pháp lý lớn nhất từ trước đến nay về những tác động của mạng xã hội đối với người dùng trẻ.

Meta cùng các công ty mạng xã hội khác như Snap, công ty mẹ của TikTok là ByteDance và công ty mẹ của YouTube là Alphabet đang phải đối mặt với hàng nghìn vụ kiện liên quan đến vấn đề liệu các sản phẩm của họ có gây hại cho người dùng trẻ tuổi hay không./.

Tập đoàn Meta đối mặt vụ kiện 1.400 tỷ USD về bảo vệ quyền riêng tư trẻ em Bốn bang tại Mỹ cho rằng Meta đã vi phạm Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em năm 1998 (COPPA) khi không kiểm soát hiệu quả việc trẻ em khai gian tuổi để tạo tài khoản.