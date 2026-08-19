TikTok phát triển tính năng chuyển tiền trực tiếp qua tin nhắn

Mạng xã hội TikTok đang phát triển một tính năng mới cho phép người dùng chuyển tiền trực tiếp cho nhau thông qua phần tin nhắn (Direct Messages).

Động thái này đánh dấu bước tiến mạnh mẽ tiếp theo của nền tảng video ngắn trong việc mở rộng hệ sinh thái sang lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Các đoạn mã ẩn trong phiên bản ứng dụng TikTok trên hệ điều hành iOS tại Mỹ cho thấy tính năng chuyển tiền cá nhân này sẽ vận hành dựa trên hệ thống TikTok Pay.

Người nhận có thể thao tác "chạm để nhận tiền" trước thời hạn quy định, trong khi người gửi có thể đính kèm lời nhắn tương tự như ứng dụng thanh toán Venmo của Mỹ. Hệ thống sẽ gửi thông báo đẩy để cập nhật trạng thái giao dịch cho cả hai bên.

Đại diện TikTok xác nhận tính năng này vẫn đang ở giai đoạn phát triển sơ khai và chưa tiến hành thử nghiệm tại bất kỳ thị trường nào. Hiện tại, nền tảng ví TikTok Pay mới chỉ khả dụng tại Việt Nam, Malaysia và Thái Lan, chủ yếu phục vụ các giao dịch mua sắm trên TikTok Shop.

Giới phân tích nhận định, việc tích hợp thanh toán cá nhân trực tiếp vào tin nhắn sẽ giúp TikTok giữ chân người dùng trọn vẹn trong hệ sinh thái, thu thập thêm dữ liệu tiêu dùng thay vì để dòng tiền chảy sang các ứng dụng bên thứ ba.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Sensor Tower, người dùng toàn cầu đã chi hơn 2,9 tỷ USD trên TikTok tính từ đầu năm đến nay.

Đáng chú ý, kể từ năm 2022, nền tảng thuộc sở hữu của ByteDance này luôn giữ vững vị trí ứng dụng dẫn đầu thế giới về doanh thu từ các giao dịch mua hàng trực tiếp./.

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm TikTok trên thiết bị của nhân viên hành pháp Mỹ chính thức chấm dứt lệnh cấm nhân viên thuộc nhánh hành pháp tải, sử dụng ứng dụng TikTok trên các thiết bị do chính phủ cung cấp, mở ra bước tiến mới trong chính sách về ứng dụng này tại Mỹ.