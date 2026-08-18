Anh rót 300 triệu bảng mở rộng Khu công nghệ AI tại Scotland

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 18/8, Chính phủ Anh thông báo Khu công nghệ AI Lanarkshire (miền Bắc Scotland) đã huy động được gói tài chính 300 triệu bảng (khoảng 405 triệu USD) để mở rộng hạ tầng trung tâm dữ liệu, đồng thời tập đoàn công nghệ Mỹ Dell Technologies công bố sẽ chuyển trụ sở đội ngũ Scotland của hãng đến đặt tại chính khu công nghệ này.

Dự án dự kiến hỗ trợ hơn 3.400 việc làm và là một phần trong chiến lược tái công nghiệp hóa của Chính phủ Anh thông qua các khu phát triển công nghệ AI.



Thông cáo của Văn phòng Nội các Anh cho biết gói 300 triệu bảng gồm khoản bảo lãnh 202 triệu bảng do Quỹ Tài sản Quốc gia (NWF) của Anh cấp, giúp huy động vốn từ các ngân hàng ING, ABN AMRO, Santander, Ngân hàng Đầu tư Quốc gia Scotland và Siemens Financial Services.

Số tiền này sẽ giúp DataVita - nhà cung cấp trung tâm dữ liệu hàng đầu Scotland - mở rộng trung tâm dữ liệu DV1 hiện có và xây thêm một cơ sở mới, còn Dell sẽ chuyển đến tòa nhà Mercury House trong Công viên Đổi mới AI của khu vực.



Quốc vụ khanh phụ trách Trí tuệ nhân tạo của Anh Kanishka Narayan cho biết thông báo này sẽ giúp bảo đảm Scotland đi đầu trong một trong những cơ hội kinh tế lớn nhất của thời đại, trong khi Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Jonathan Reynolds nhận định khoản đầu tư là bằng chứng cho thấy các Khu công nghệ AI đang góp phần tái công nghiệp hóa nước Anh.

Về phía doanh nghiệp, Giám đốc điều hành DataVita Danny Quinn nói dự án đang thực sự được triển khai, với cơ sở đầu tiên sẽ hoàn thành ngay trong năm nay.



Ngoài tạo việc làm, dự án còn đi kèm quỹ cộng đồng trị giá 543 triệu bảng dành cho đào tạo kỹ năng, câu lạc bộ lập trình và hỗ trợ tổ chức từ thiện địa phương. Lanarkshire được chọn nhờ nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và vị trí chiến lược trong mạng lưới điện của Scotland./.

Ngoại trưởng Anh nói AI có thể trở thành thách thức an ninh lớn nhất thập kỷ Ngoại trưởng Anh Cooper cho rằng thế giới không thể chờ xảy ra một "thảm họa AI" tương tự thảm họa hạt nhân Hiroshima mới hành động, đồng thời kêu gọi sớm thiết lập các khuôn khổ an toàn toàn cầu.

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