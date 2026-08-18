Thế giới

Châu Âu

Anh rót 300 triệu bảng mở rộng Khu công nghệ AI tại Scotland

Chính phủ Anh huy động 300 triệu bảng mở rộng trung tâm dữ liệu AI ở Scotland, tạo hơn 3.400 việc làm và thúc đẩy chiến lược công nghiệp hóa mới.

Đức Việt

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 18/8, Chính phủ Anh thông báo Khu công nghệ AI Lanarkshire (miền Bắc Scotland) đã huy động được gói tài chính 300 triệu bảng (khoảng 405 triệu USD) để mở rộng hạ tầng trung tâm dữ liệu, đồng thời tập đoàn công nghệ Mỹ Dell Technologies công bố sẽ chuyển trụ sở đội ngũ Scotland của hãng đến đặt tại chính khu công nghệ này.

Dự án dự kiến hỗ trợ hơn 3.400 việc làm và là một phần trong chiến lược tái công nghiệp hóa của Chính phủ Anh thông qua các khu phát triển công nghệ AI.

Thông cáo của Văn phòng Nội các Anh cho biết gói 300 triệu bảng gồm khoản bảo lãnh 202 triệu bảng do Quỹ Tài sản Quốc gia (NWF) của Anh cấp, giúp huy động vốn từ các ngân hàng ING, ABN AMRO, Santander, Ngân hàng Đầu tư Quốc gia Scotland và Siemens Financial Services.

Số tiền này sẽ giúp DataVita - nhà cung cấp trung tâm dữ liệu hàng đầu Scotland - mở rộng trung tâm dữ liệu DV1 hiện có và xây thêm một cơ sở mới, còn Dell sẽ chuyển đến tòa nhà Mercury House trong Công viên Đổi mới AI của khu vực.

Quốc vụ khanh phụ trách Trí tuệ nhân tạo của Anh Kanishka Narayan cho biết thông báo này sẽ giúp bảo đảm Scotland đi đầu trong một trong những cơ hội kinh tế lớn nhất của thời đại, trong khi Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Jonathan Reynolds nhận định khoản đầu tư là bằng chứng cho thấy các Khu công nghệ AI đang góp phần tái công nghiệp hóa nước Anh.

Về phía doanh nghiệp, Giám đốc điều hành DataVita Danny Quinn nói dự án đang thực sự được triển khai, với cơ sở đầu tiên sẽ hoàn thành ngay trong năm nay.

Ngoài tạo việc làm, dự án còn đi kèm quỹ cộng đồng trị giá 543 triệu bảng dành cho đào tạo kỹ năng, câu lạc bộ lập trình và hỗ trợ tổ chức từ thiện địa phương. Lanarkshire được chọn nhờ nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và vị trí chiến lược trong mạng lưới điện của Scotland./.

(TTXVN/Vietnam+)
#trung tâm AI #Anh #Khu công nghệ AI tại Scotland Anh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)

Nga và Ukraine vô hiệu hóa hàng trăm UAV

Thị trưởng Moskva cho biết trong đêm 15 và rạng sáng 16/8, khoảng 600 UAV đã nhắm mục tiêu vào khu vực này, trong khi đó lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã vô hiệu hóa 85 UAV.

Cháy rừng tại châu Âu. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu

Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600 ha kể từ thứ 14/8, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.

Sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

NATO bắn hạ drone xâm nhập không phận Latvia

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Latvia nêu rõ các máy bay chiến đấu của NATO đã “bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập Latvia.”

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Nội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng

Theo đề xuất, Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp và Cơ quan Tình báo Liên bang sẽ được phép phá vỡ cơ sở hạ tầng của kẻ tấn công và can thiệp bí mật trong các tình huống đe dọa đặc biệt.