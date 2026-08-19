Đời sống

Sức khỏe

Italy đối mặt với đợt dịch tả lợn châu Phi mới tại Toscana

Tính từ đầu năm đến giữa tháng 8, vùng Toscana đã ghi nhận 638 con lợn rừng có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh tả lợn - số lợn mắc bệnh cao nhất cả nước.

Việt Hải
Một trang trại nuôi lợn ở Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một trang trại nuôi lợn ở Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vùng Toscana đang trở thành tâm dịch mới của dịch tả lợn châu Phi (PSA) tại Italy, với số lợn mắc bệnh cao nhất cả nước.

Tính từ đầu năm đến giữa tháng 8, khu vực này đã ghi nhận 638 con lợn rừng có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh tả lợn. Khởi phát từ tỉnh Massa-Carrara, virus nhanh chóng lan sang Lucca, Pistoia và đã lây nhiễm ở ít nhất 2 trang trại chăn nuôi.

Để ngăn chặn dịch bệnh, Hiệp hội các đô thị Italy tại vùng Toscana cùng chính quyền vùng đã họp khẩn với các thị trưởng nhằm đồng bộ hóa quy trình ứng phó. Các nhóm tác chiến (GOT) cấp tỉnh sẽ trực tiếp điều phối việc thu gom xác lợn rừng, tránh tình trạng ứng phó rời rạc giữa các địa phương.

PSA thuộc nhóm bệnh trong danh mục A của Liên minh châu Âu (EU), yêu cầu tiêu hủy ngay lập tức khi phát hiện. Virus không lây sang người nhưng gây tổn thất nặng nề cho ngành chăn nuôi do chưa có vaccine hay thuốc điều trị thương mại. Nguy hiểm hơn, con người có thể trở thành "vật chủ trung gian thụ động" mang mầm bệnh. Bùn đất dính virus trên giày dép hay bánh xe sau các chuyến dã ngoại đều có thể làm bùng phát dịch.

Hiện chính quyền các vùng khuyến cáo người dân cần khử trùng kỹ đồ dùng cá nhân và tuyệt đối không tiếp xúc với xác lợn rừng. Không chỉ tại Toscana, vùng Tây Bắc Italy cũng đang chịu áp lực lớn trước dịch tả lợn châu Phi.

Tính đến cuối tháng 7, hai vùng Piemonte và Liguria ghi nhận tới 2.194 con lợn rừng mắc bệnh và 10 ổ dịch tại các trang trại.

Tình hình tại Italy phản ánh làn sóng bùng phát chung trên toàn châu lục.

Theo Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA), số lợn rừng tại EU mắc dịch tả lợn châu Phi trong năm 2025 là 11.036 con, tăng 44% so với 2024, trong khi các ổ dịch ở lợn nhà tăng 76% (585 ổ dịch).

Virus cũng đã quay trở lại Tây Ban Nha sau 31 năm và lần đầu tiên xuất hiện tại Phần Lan vào cuối tháng 7 vừa qua, nâng tổng số quốc gia EU bị ảnh hưởng lên 14.

EFSA nhấn mạnh việc giám sát thụ động, như tìm kiếm và kiểm tra xác động vật chết hoặc có triệu chứng nghi vấn, tiếp tục là chìa khóa nòng cốt để phát hiện và kiểm soát dịch bệnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Dịch tả lợn châu Phi #Ổ dịch #Vaccine Italy
Theo dõi VietnamPlus

Dịch Tả lợn châu Phi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Phần lớn bệnh tim mạch có thể phòng ngừa được nếu kiểm soát các yếu tố nguy cơ về hành vi và môi trường sống - thường dẫn đến những tình trạng như tăng huyết áp, tăng đường huyết...

Bảo vệ thị lực người trẻ trong thời đại số

Bảo vệ thị lực người trẻ trong thời đại số

Tốc độ gia tăng nhanh của cận thị tại Đông Á và Đông Nam Á có liên quan đến quá trình đô thị hóa, áp lực học tập, sự suy giảm các hoạt động ngoài trời và những thay đổi trong lối sống hiện đại.

(Ảnh minh họa).

Báo động xu hướng gia tăng người trẻ mắc ung thư

Chuyên gia khuyến cáo cần tăng cường phòng bệnh thông qua chế độ ăn hợp lý, hạn chế thực phẩm siêu chế biến, duy trì vận động, kiểm soát cân nặng, tiêm vaccine phòng các virus có khả năng gây ung thư.

Sâm Ngọc Linh: Báu vật trong tay, bao giờ "hóa rồng"?

Sâm Ngọc Linh: Báu vật trong tay, bao giờ "hóa rồng"?

Sâm Ngọc Linh đang từng bước vươn ra thị trường quốc tế nhờ nguồn gen quý hiếm và giá trị dược lý vượt trội. Hành trình này đòi hỏi chiến lược phát triển kinh tế gắn chặt với nỗ lực bảo tồn sinh thái.