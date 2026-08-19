Italy đối mặt với đợt dịch tả lợn châu Phi mới tại Toscana

Vùng Toscana đang trở thành tâm dịch mới của dịch tả lợn châu Phi (PSA) tại Italy, với số lợn mắc bệnh cao nhất cả nước.

Tính từ đầu năm đến giữa tháng 8, khu vực này đã ghi nhận 638 con lợn rừng có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh tả lợn. Khởi phát từ tỉnh Massa-Carrara, virus nhanh chóng lan sang Lucca, Pistoia và đã lây nhiễm ở ít nhất 2 trang trại chăn nuôi.

Để ngăn chặn dịch bệnh, Hiệp hội các đô thị Italy tại vùng Toscana cùng chính quyền vùng đã họp khẩn với các thị trưởng nhằm đồng bộ hóa quy trình ứng phó. Các nhóm tác chiến (GOT) cấp tỉnh sẽ trực tiếp điều phối việc thu gom xác lợn rừng, tránh tình trạng ứng phó rời rạc giữa các địa phương.

PSA thuộc nhóm bệnh trong danh mục A của Liên minh châu Âu (EU), yêu cầu tiêu hủy ngay lập tức khi phát hiện. Virus không lây sang người nhưng gây tổn thất nặng nề cho ngành chăn nuôi do chưa có vaccine hay thuốc điều trị thương mại. Nguy hiểm hơn, con người có thể trở thành "vật chủ trung gian thụ động" mang mầm bệnh. Bùn đất dính virus trên giày dép hay bánh xe sau các chuyến dã ngoại đều có thể làm bùng phát dịch.

Hiện chính quyền các vùng khuyến cáo người dân cần khử trùng kỹ đồ dùng cá nhân và tuyệt đối không tiếp xúc với xác lợn rừng. Không chỉ tại Toscana, vùng Tây Bắc Italy cũng đang chịu áp lực lớn trước dịch tả lợn châu Phi.

Tính đến cuối tháng 7, hai vùng Piemonte và Liguria ghi nhận tới 2.194 con lợn rừng mắc bệnh và 10 ổ dịch tại các trang trại.

Tình hình tại Italy phản ánh làn sóng bùng phát chung trên toàn châu lục.

Theo Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA), số lợn rừng tại EU mắc dịch tả lợn châu Phi trong năm 2025 là 11.036 con, tăng 44% so với 2024, trong khi các ổ dịch ở lợn nhà tăng 76% (585 ổ dịch).

Virus cũng đã quay trở lại Tây Ban Nha sau 31 năm và lần đầu tiên xuất hiện tại Phần Lan vào cuối tháng 7 vừa qua, nâng tổng số quốc gia EU bị ảnh hưởng lên 14.

EFSA nhấn mạnh việc giám sát thụ động, như tìm kiếm và kiểm tra xác động vật chết hoặc có triệu chứng nghi vấn, tiếp tục là chìa khóa nòng cốt để phát hiện và kiểm soát dịch bệnh này./.

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại Hàn Quốc trang trại chăn nuôi Sự việc bùng phát ngay thời điểm cận kề Tết Nguyên đán - giai đoạn nhu cầu tiêu thụ thịt lợn của người dân Hàn Quốc tăng cao nhất trong năm, đang gây áp lực cực lớn với thị trường thực phẩm quốc gia.

​