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Nga thử nghiệm tàu ngầm mang ngư lôi hạt nhân Poseidon đầu tiên

Ngày 17/8, tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk được chế tạo cho Hải quân Nga đã thực hiện chuyến ra khơi đầu tiên để tiến hành thử nghiệm trên biển, đánh dấu bước tiến mới trong hải quân nước này.

Văn Hiếu
Tàu ngầm của Hải quân Nga. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Tàu ngầm của Hải quân Nga. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, Trung tâm phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga cho biết ngày 17/8, tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk được chế tạo cho Hải quân Nga đã thực hiện chuyến ra khơi đầu tiên từ cảng Severodvinsk để tiến hành thử nghiệm trên biển.

Tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk thuộc Dự án 09851 do Cục Thiết kế Trung ương Rubin về Kỹ thuật Hàng hải (St. Petersburg, Nga) thiết kế và chính thức được đóng tại nhà máy đóng tàu ngầm ở Severodvinsk vào ngày 27/7/2014, theo một hợp đồng không được tiết lộ với Bộ Quốc phòng Nga ký ngày 19/6/2012.

Sau hơn 10 năm thi công, ngày 1/11/2025, tàu ngầm được hạ thủy từ ụ tàu của Xưởng số 50 thuộc nhà máy đóng tàu ngầm. Khabarovsk là tàu ngầm đầu tiên được thiết kế chuyên dụng để mang hệ thống đa năng không người lái chiến lược Poseidon hoạt động không hạn chế trên đại dương và dự kiến gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương. Tàu ngầm Khabarovsk có 6 bệ phóng 2P39 để mang và phóng các phương tiện dưới nước chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon 2M39.

Theo các báo cáo đã được công bố trước đây từ Cục Thiết kế trung ương Rubin về kỹ thuật hàng hải, việc bàn giao tàu ngầm Khabarovsk thuộc Dự án 09851 theo hợp đồng dự kiến vào năm 2020, nhưng đã bị đình trệ và tàu ngầm này chỉ mới bắt đầu các hoạt động thử nghiệm trên biển tại nhà máy.

Các nguồn thông tin công khai cung cấp một số ước tính về đặc điểm hiệu suất của tàu ngầm Khabarovsk: chiều dài thân tàu ước tính từ 113-135 mét, trọng lượng rẽ nước khi lặn khoảng 10.000 tấn, tốc độ khi lặn 30-32 hải lý/giờ (55-60 km/h), độ sâu hoạt động khoảng 500 mét, thời gian hoạt động liên tục là 90-120 ngày, và thủy thủ đoàn khoảng 100 người.

Vũ khí chính bao gồm 6 phương tiện lặn chiến lược dưới nước (SUV) Poseidon 2M39 được gắn trên bệ phóng 2P39. Những cỗ máy không người lái dưới nước chạy bằng năng lượng hạt nhân này có tầm hoạt động không giới hạn, có thể hoạt động ở độ sâu lên đến 1 km và mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá từ 1 đến 2 megaton. Tất cả thông tin này vẫn chưa được xác nhận chính thức./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nga #Hải quân Nga #tàu ngầm mang ngư lôi Nga
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