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Pháp tăng chi tiêu quốc phòng thêm 41 tỷ USD từ nay đến năm 2030

Trong những năm gần đây, Pháp đã tăng đáng kể chi tiêu quân sự. Tháng 1/2026, Tổng thống Macron cam kết sẽ tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng vào cuối nhiệm kỳ so với mức khi ông lên nắm quyền năm 2017.

Hoàng Giang
Tổng thống Emmanuel Macron . (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Tổng thống Emmanuel Macron . (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 17/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký Luật sửa đổi chương trình quân sự, theo đó tăng thêm 36 tỷ euro (khoảng 41 tỷ USD) chi tiêu quốc phòng từ nay đến năm 2030.

Luật chương trình quân sự được thông qua năm 2023. Theo văn bản sửa đổi vừa được Tổng thống Macron ký, tổng chi tiêu quốc phòng trong giai đoạn 2024-2030 tăng từ 400 tỷ euro (khoảng 463 tỷ USD) lên 436 tỷ euro (khoảng 505 tỷ USD).

Phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 82 năm ngày thị trấn Bormes-les-Mimosas được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã, Tổng thống Macron cho biết khoản ngân sách bổ sung sẽ cho phép Pháp phát triển nhiều năng lực quân sự khác nhau, trong đó có phòng thủ tên lửa, tác chiến bằng thiết bị bay không người lái (UAV), năng lực tấn công tầm xa và tác chiến mạng.

Trong những năm gần đây, Pháp đã tăng đáng kể chi tiêu quân sự. Tháng 1/2026, Tổng thống Macron cam kết sẽ tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng vào cuối nhiệm kỳ so với mức khi ông lên nắm quyền năm 2017.

Ông cho biết ngân sách quốc phòng hằng năm của Pháp dự kiến sẽ đạt 64 tỷ euro (khoảng 74 tỷ USD) vào năm 2027./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chi tiêu quốc phòng Pháp #Quân đội Pháp #Emmanuel Macron Pháp
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