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Nga triệu Đại sứ Nhật Bản liên quan chuyến thăm quần đảo tranh chấp

Hôm 13/8, Tổng thống Nga Putin đã lần đầu tiên thực hiện chuyến thăm đảo Iturup (Nhật Bản gọi là Etorofu) thuộc quần đảo tranh chấp giữa hai bên, sau đó, Nhật Bản đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ.

Thành Hữu
Quang cảnh quần đảo tranh chấp Kuril (mà Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc). (Nguồn: TASS/TTXVN)
Quang cảnh quần đảo tranh chấp Kuril (mà Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc). (Nguồn: TASS/TTXVN)

Ngày 17/8, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Moskva, ông Akira Muto, để trao công hàm phản đối việc Tokyo lên tiếng chỉ trích chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới quần đảo Kuril (phía Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc).

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Đại sứ Muto được triệu tập đến trụ sở Bộ Ngoại giao Nga vào ngày 18/8.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết việc triệu tập nhằm thảo luận về các phản ứng ngoại giao gần đây của phía Nhật Bản.

Hôm 13/8, Tổng thống Nga Putin đã lần đầu tiên thực hiện chuyến thăm đảo Iturup (Nhật Bản gọi là Etorofu) thuộc quần đảo tranh chấp giữa hai bên.

Ngay sau đó, Nhật Bản đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ và triệu tập Đại sứ Nga tại Tokyo Nikolay Nozdrev để trao công hàm ngoại giao.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Putin trái với lập trường của Tokyo và khiến việc khôi phục quan hệ song phương trong trung và dài hạn trở nên khó khăn.

Tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Kuril/Lãnh thổ phương Bắc (theo cách gọi lần lượt của Nga và Nhật Bản) đã kéo dài từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến hai nước đến nay vẫn chưa thể ký kết một hiệp ước hòa bình chính thức thời hậu chiến./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bộ Ngoại giao Nga #quần đảo Kuril #Tranh chấp chủ quyền Nga Nhật Bản
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