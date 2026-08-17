EU đề xuất tăng mạnh thuế thuốc lá, siết quản lý các sản phẩm nicotine

Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét cải cách lớn chính sách thuế thuốc lá, trong đó đề xuất tăng 139% mức thuế tiêu thụ đặc biệt tối thiểu đối với thuốc lá dạng điếu và lần đầu áp dụng mức thuế tối thiểu chung trên toàn EU đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và túi nicotine.



Đây là nội dung chính trong đề xuất sửa đổi Chỉ thị về thuế thuốc lá (TTD) của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm cập nhật quy định hiện hành trước sự phát triển nhanh của các sản phẩm nicotine mới và hoạt động tiếp thị trực tuyến.

EC cho rằng các quy định hiện nay đã góp phần giảm tỷ lệ hút thuốc lá điếu, nhưng chưa theo kịp sự phổ biến của các sản phẩm nicotine mới.



Theo đề xuất, EU sẽ mở rộng hệ thống truy xuất nguồn gốc thuốc lá sang cả nguyên liệu, qua đó tăng cường kiểm soát buôn bán bất hợp pháp. Việc áp dụng mức thuế tối thiểu chung được kỳ vọng sẽ thu hẹp chênh lệch về giá giữa các sản phẩm, đồng thời làm tăng giá thuốc lá và nhiều sản phẩm nicotine thay thế.



Hiện có khoảng 24% người dân EU vẫn hút thuốc, với khoảng 300 tỷ điếu thuốc được tiêu thụ mỗi năm. Các bệnh liên quan đến thuốc lá gây ra khoảng 700.000 ca tử vong mỗi năm tại châu Âu và làm phát sinh khoảng 25 tỷ euro chi phí chăm sóc y tế.



EC đặc biệt quan ngại về xu hướng sử dụng các sản phẩm nicotine mới ở giới trẻ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 11,6% thanh thiếu niên từ 13-15 tuổi tại khu vực châu Âu sử dụng các sản phẩm như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hoặc túi nicotine.

Dù một số sản phẩm được đánh giá là ít gây hại hơn thuốc lá điếu, các chuyên gia y tế cảnh báo chúng vẫn tiềm ẩn nguy cơ do chứa nicotine gây nghiện và các chất có hại khác.



Đề xuất trên nằm trong mục tiêu của EU xây dựng một “thế hệ không thuốc lá” vào năm 2040. Tuy nhiên, quy định vẫn đang trong quá trình đàm phán tại Hội đồng EU.

Nghị viện châu Âu (EP) chưa thông qua ý kiến chính thức về đề xuất này trong cuộc họp hồi tháng 6 và để có hiệu lực, đề xuất phải nhận được đồng thuận của các nước thành viên EU./.

Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo - Hành động đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá Thông điệp của Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay là yêu cầu bảo vệ thanh thiếu niên trước nguy cơ nghiện nicotine, kêu gọi các quốc gia tăng cường thực thi phòng, chống tác hại của thuốc lá.

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