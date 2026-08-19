Đức: Máy bay của hãng hàng không Lufthansa gặp sự cố tại sân bay Munich

Tối 18/8 theo giờ địa phương, một chiếc Airbus A380 của hãng hàng không Lufthansa (Đức) đã hạ cánh quá sớm làm hư hỏng đèn hiệu đường băng tại sân bay Munich, rất may không có thương vong.

Người phát ngôn hãng hàng không Lufthansa giải thích do hạ cánh quá sớm, lốp càng đáp chính của chiếc A380-800 đã làm hư hỏng đèn hiệu trên vạch kẻ ở đầu đường băng.

Ông nhấn mạnh dù máy bay hạ cánh quá sớm nhưng không bị trượt khỏi đường băng, tất cả 351 hành khách đều an toàn.

Khi gặp sự cố, chiếc máy bay chở khách lớn nhất thế giới Airbus A380, 13 năm tuổi này, đang trong hành trình từ San Francisco đến Munich.

Sau khi hạ cánh, máy bay đã di chuyển đến vị trí đỗ tại nhà ga và hành khách đã xuống máy bay bình thường.

Theo hãng hàng không Lufthansa, Cục Điều tra Tai nạn Hàng không Liên bang Đức (BFU) đã tiến hành điều tra sự cố này. Theo đài truyền hình tư nhân Đức RTL, nhân viên của BFU đã có mặt tại hiện trường và thu giữ hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay.

Chiếc máy bay chưa được BFU cho phép cất cánh trở lại kể từ sau sự cố.

Lufthansa từ chối bình luận về kết luận nội bộ liên quan đến nguyên nhân sự cố hoặc tình trạng của máy bay, viện dẫn lý do cuộc điều tra đang diễn ra./.

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