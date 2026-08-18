Đức: Tấn công mạng nhằm vào chính quyền bang Berlin

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 17/8, Văn phòng Thủ hiến bang Berlin thông báo điều tra ban đầu cho thấy hệ thống mạng công nghệ thông tin (CNTT) của bang đã bị xâm nhập, ảnh hưởng đến Cơ quan Phát triển Đô thị, Xây dựng và Nhà ở, Cơ quan Giao thông, Môi trường và Bảo vệ Khí hậu của chính quyền bang.



Hệ thống CNTT của 2 cơ quan này đã được ngắt kết nối với hệ thống chung của bang từ cuối tuần trước để ngăn chặn thiệt hại thêm. Hiện vẫn chưa rõ liệu vụ tấn công mạng xảy ra ngày 14/8 vừa qua hay vừa mới được phát hiện.



Giám đốc kỹ thuật số (CDO) của Berlin, Florian Hauer, cho rằng đây là một cuộc tấn công từ bên ngoài, khai thác một lỗ hổng trong hệ thống CNTT của Cơ quan Phát triển Đô thị, Xây dựng và Nhà ở, từ đó xâm nhập vào hệ thống chung của bang.

Theo đài phát thanh và truyền hình công cộng vùng Berlin-Brandenburg (rbb), một số dữ liệu “rất nhạy cảm” đã bị rò rỉ trong vụ tấn công này. Tuy nhiên, chi tiết về những thông tin mà tin tặc đã đánh cắp được vẫn chưa được công bố.



Mạng Chính quyền Berlin (BeLa) là một mạng dữ liệu tốc độ cao, an toàn dành cho chính quyền Berlin, kết nối tới 600 địa điểm của chính quyền bang và công cộng thông qua mạng cáp quang ngầm và được vận hành bởi ITDZ Berlin - một nhà cung cấp dịch vụ CNTT thuộc sở hữu nhà nước. Ngoài các cơ quan hành chính của bang, cảnh sát và sở cứu hỏa Berlin, cũng như các bệnh viện… đều được kết nối vào hệ thống này.



Trong vụ tấn công, trách nhiệm không thuộc về ITDZ vì hai cơ quan bị ảnh hưởng chỉ chia sẻ một phần cơ sở hạ tầng CNTT chung của bang và vận hành mạng CNTT của mình một cách độc lập, tách biệt với ITDZ. Hai cơ quan bị ảnh hưởng vẫn hoạt động, nhưng không có internet, các nhân viên không thể truy cập vào hệ thống làm việc thường xuyên.



Theo Văn phòng Thủ hiến bang, Văn phòng Cảnh sát Hình sự Berlin và Văn phòng Công tố Berlin đang tiến hành điều tra. Cơ quan Cảnh sát Hình sự Liên bang (LKA) và Văn phòng An ninh Thông tin Liên bang (BSI) cũng đã được thông báo về vụ việc. Một nhóm xử lý khủng hoảng khẩn cấp đã được thành lập dưới sự lãnh đạo của Ủy viên về An ninh Thông tin./.

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