Trung Quốc: Động đất mạnh 5,6 làm rung chuyển Châu tự trị Hải Tây

Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) cho biết một trận động đất mạnh 5,6 đã làm rung chuyển Châu tự trị dân tộc Mông Cổ và dân tộc Tạng Hải Tây, thuộc tỉnh Thanh Hải, khu vực Tây Bắc Trung Quốc, vào lúc 5h36 ngày 19/8 (4h36 giờ Hà Nội).



Theo CENC, tâm chấn của trận động đất được xác định có tọa độ 37,81 độ vĩ Bắc và 95,63 độ kinh Đông, chấn tiêu nằm ở độ sâu 10km.



Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do trận động đất gây ra./.

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