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Quốc hội Ukraine phê chuẩn Bộ trưởng Quốc phòng mới

Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn ông Yevhenii Khmara làm tân Bộ trưởng Quốc phòng, gần một tháng sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tiến hành cải tổ bộ máy lãnh đạo quốc phòng.

Phương Hoa
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Ukraine tại Kiev. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Ukraine tại Kiev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Với 312 phiếu ủng hộ và 2 phiếu phản đối, Quốc hội Ukraine ngày 19/8 đã phê chuẩn ông Yevhenii Khmara làm tân Bộ trưởng Quốc phòng, gần một tháng sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tiến hành cải tổ bộ máy lãnh đạo quốc phòng.

Trước đó, ông Khmara đã được giao tạm quyền Bộ trưởng Quốc phòng từ ngày 20/7, sau khi ông Mykhailo Fedorov bị miễn nhiệm.

Ông Khmara là một quan chức tình báo có nhiều năm công tác tại Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), từng đứng đầu Trung tâm tác chiến đặc biệt "A" (Alpha).

Tổng thống Zelensky đánh giá ông có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động tác chiến công nghệ cao và các chiến dịch tấn công tầm xa.

Phát biểu trước Quốc hội, ông Khmara cam kết nỗ lực để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine.

Việc ông Khmara được phê chuẩn diễn ra trong bối cảnh những thay đổi nhân sự cấp cao trong lĩnh vực quốc phòng của Ukraine gây phản ứng trong dư luận.

Một ngày trước cuộc bỏ phiếu, ông Fedorov công khai kêu gọi Ukraine tìm cách tổ chức bầu cử ngay cả trong thời gian xung đột chưa chấm dứt. Các cuộc bầu cử tại nước này đã bị đình hoãn do tình trạng thiết quân luật được áp dụng sau khi xung đột với Nga bùng phát năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quốc hội Ukraine #Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine
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