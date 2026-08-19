Không có điểm 10 trong kỳ thi lại tốt nghiệp THPT tại điểm thi Chuyên Tuyên Quang

Ở môn Toán - môn từng có tới 147 điểm 10 trong kỳ thi chính thức trước đó - mức điểm cao nhất trong kỳ thi lại tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là 9,5.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố kết quả kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 cho các thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.

Theo ghi nhận, thí sinh đạt điểm cao nhất tại điểm thi này là 33,75 điểm cho 4 môn dự thi.

Trong lần công bố này, danh tính thí sinh được mã hóa theo số thứ tự từ 1 đến 326 thay vì số báo danh. Thí sinh dẫn đầu mang số thứ tự 59, đạt 7,5 điểm môn Toán; 7,5 môn Ngữ văn; 9,25 môn Vật lý và 9,5 môn Hóa học.

Đáng chú ý, kỳ thi lại lần này không ghi nhận điểm 10 ở bất kỳ môn thi nào. Ở môn Toán - môn từng có tới 147 điểm 10 trong kỳ thi chính thức trước đó - mức điểm cao nhất đạt được lần này là 9,5.

Trước đó, hơn 300 học sinh tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã phải bước vào đợt thi lại trong hai ngày 14 và 15/8, sau khi cơ quan chức năng phát hiện sai phạm nghiêm trọng ở đợt thi chính thức hồi tháng 6.

Nhằm đảm bảo tính minh bạch và nghiêm túc tuyệt đối, tỉnh Tuyên Quang đã huy động 175 lượt nhân sự phục vụ, trong đó có 70 cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ coi thi, an ninh và y tế. Toàn bộ quy trình tổ chức được kiểm soát chặt chẽ, khép lại kỳ thi lại đặc biệt nhằm khôi phục tính công bằng cho kết quả tốt nghiệp THPT năm nay./.