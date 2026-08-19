Điều bất ngờ từ kết quả thi lại tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang

Sáng nay (19/8), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả thi tại điểm lại tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Theo phổ điểm, không có thí sinh nào đạt điểm 10 ở môn Toán cũng như tất cả các môn còn lại. Điểm số cao nhất là 9,75 điểm.

Môn Toán có điểm trung bình là 6,24 điểm, trong đó có 58 em có điểm thi có kết quả dưới trung bình (5 điểm). Có 42 thí sinh đạt điểm giỏi và xuất sắc (từ 8 điểm trở lên. Trong đó, điểm trung bình cao nhất là của học sinh lớp chuyên Toán là 7,38 điểm, lớp chuyên Văn chỉ 5,46 điểm, lớp 12A là 5,34 điểm.

Trước đó, theo phân tích dữ liệu, điểm thi môn Toán trong lần thi ngày 11 và 12/6 tại điểm thi này cao bất thường với gần 150 bài thi đạt điểm 10.

Từ kết quả thi bất thường, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, phát hiện sai phạm gian lận nghiêm trọng có tổ chức của các cán bộ tại điểm thi này. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định huỷ kết quả thi ngày 11 và 12/6 và tổ chức thi lại cho thí sinh vào ngày 14 và 15/8.



Cũng theo công bố kết quả thi lại của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm trung bình cao nhất tại điểm thi này là môn Hóa học với 7,53 điểm, trong đó lớp chuyên Hóa có điểm trung bình 8,19 điểm. Tiếp đó là môn Ngữ văn với 7,18 điểm, trong đó điểm trung bình của 35 học sinh lớp chuyên Văn là 8 điểm.

Đáng chú ý một số lớp chuyên có điểm trung bình môn chuyên rất thấp. Điểm trung bình của môn Lịch sử là 5,55 điểm, trong đó điểm trung bình của học sinh lớp chuyên Sử là chỉ đạt 5,99 điểm, thấp hơn lớp chuyên Tin với mức 6,33 điểm. Điểm trung bình của lớp chuyên Sinh chỉ đạt 5,89 điểm, nhỉnh hơn một chút so với mức trung bình của cả điểm thi là 5,87 điểm.

Phổ điểm của các môn như sau:

Kỳ thi lại tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang diễn ra an toàn, nghiêm túc Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định kỳ thi lại tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có cán bộ hay thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

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