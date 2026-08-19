Hưng Yên "nước rút” hoàn tất sắp xếp các trường trước thềm năm học mới

Là một trong những tỉnh có tỷ lệ giảm đầu mối cơ sở giáo dục lớn nhất cả nước, những ngày qua, các xã, phường của tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai trên cơ sở dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận.

Đến nay, công tác sắp xếp đã cơ bản hoàn tất đáp ứng yêu cầu đề ra. Các cơ sở giáo dục sẵn sàng bước vào năm học mới 2026-2027 với tinh thần giảm đầu mối nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới quản trị nhà trường.

Khẩn trương ổn định tổ chức, không để gián đoạn dạy và học

Tại xã Thư Trì, trước khi thực hiện sắp xếp, địa phương có 8 trường với tổng quy mô 119 lớp, gồm 3 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở và 1 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở; tổng số 245 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, xã Thư Trì còn 3 trường, gồm 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở, giảm 5 đầu mối, tương đương 62,5%.

Để công việc được diễn ra đúng tiến độ, xã đã xây dựng Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm đúng yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Bí thư Đảng ủy xã Thư Trì Nguyễn Đức Luận cho biết quá trình sắp xếp, xã chú trọng quyền lợi học tập của học sinh, sau đó đến việc quan tâm bố trí cán bộ, giáo viên nhằm phát huy hết năng lực chuyên môn của từng vị trí.

Trên cơ sở đó, ngày 17/8, xã đã công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy, trên cơ sở khoa học, dân chủ, đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học, bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh và tạo sự yên tâm cho phụ huynh.

Các nhà trường và bộ phận liên quan được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện việc bàn giao, nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm các hoạt động giáo dục được triển khai liên tục, hiệu quả.

Nhiệm vụ trước mắt là tập trung mọi điều kiện cần thiết chuẩn bị cho năm học 2026-2027, từ cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đến các điều kiện phục vụ dạy và học.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) trao các quyết định thành lập trường và bổ nhiệm cán bộ quản lý, từ 15 đầu mối cơ sở giáo dục công lập xuống còn 5 đầu mối (giảm tương ứng 66,67%). (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Tương tự, tại xã Vũ Thư, từ 15 cơ sở giáo dục công lập, sau sắp xếp địa phương còn 5 cơ sở (giảm 10 đầu mối, tương ứng tỷ lệ giảm 66,67%). Mạng lưới trường học mới gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở, đồng thời kết thúc mô hình 3 trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở để tập trung quản lý chuyên sâu theo từng cấp học.

Cùng với việc giảm đầu mối, xã Vũ Thư giảm số cán bộ quản lý từ 37 cán bộ xuống còn 22, giảm 15 vị trí.

Bí thư Đảng ủy xã Vũ Thư Phạm Thị Như Phong khẳng định mục tiêu cốt lõi của đợt sắp xếp là nâng cao chất lượng dạy và học. Để bộ máy mới vận hành thông suốt, địa phương yêu cầu các đơn vị triển khai ngay các công việc sẵn sàng cho năm học mới theo nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền).

Qua 2 xã trên cho thấy từ ngày 12/8 đến nay, nhiều địa phương tại Hưng Yên đã khẩn trương hoàn thiện tổ chức bộ máy tại các cơ sở giáo dục. Bởi theo yêu cầu chung, trước ngày 30/8, các địa phương phải hoàn thành việc tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục và tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động giáo dục không bị gián đoạn.

Vì vậy, thời điểm này, cùng với hoàn thiện tổ chức, các địa phương đang tập trung rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ và các điều kiện phục vụ dạy học, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục của Hưng Yên khi tỉnh thực hiện đồng thời việc tinh gọn đầu mối, cơ cấu lại đội ngũ và đổi mới quản trị nhà trường.

Tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng giáo dục

Sau sắp xếp, tỉnh Hưng Yên còn 460 đầu mối cơ sở giáo dục, trong đó cấp mầm non còn 142 trường, giảm 304 trường (tỷ lệ giảm 68,2%). (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên, trước sắp xếp, toàn tỉnh có 1.163 cơ sở giáo dục công lập, gồm 446 trường mầm non, 693 trường phổ thông, 20 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 3 trường trung cấp, với tổng số trên 38.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Qua rà soát, toàn tỉnh có 45 cơ sở giáo dục mầm non có quy mô dưới mức tối thiểu, dưới 9 nhóm, lớp; 224 cơ sở có quy mô từ 10-15 nhóm, lớp. Đối với giáo dục phổ thông, có 19 cơ sở giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở có quy mô dưới mức tối thiểu (trong đó cấp tiểu học dưới 10 lớp, cấp trung học cơ sở dưới 8 lớp và liên cấp tiểu học, trung học cơ sở dưới 9 lớp).

Từ thực tế này, tỉnh Hưng Yên xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 460 đầu mối cơ sở giáo dục, trong đó cấp mầm non còn 142 trường, giảm 304 trường (tỷ lệ giảm 68,2%); tiểu học còn 140 trường, giảm 57 trường (giảm 28,9%); trung học cơ sở còn 111 trường, giảm 76 trường (giảm 40,6%).

Bên cạnh đó, số trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên giảm từ 20 xuống còn 10 trung tâm; 54 trường trung học phổ thông; 1 trường trung cấp, 1 trường giáo dục chuyên biệt và 1 trung tâm giáo dục hòa nhập.

Với kết quả trên, Hưng Yên là một trong những địa phương có tỷ lệ giảm đầu mối cơ sở giáo dục lớn nhất cả nước (đạt 60,4%). Quy mô sắp xếp lớn đồng nghĩa với yêu cầu rất cao trong quá trình tổ chức lại bộ máy, bố trí đội ngũ và bảo đảm chất lượng giáo dục trong giai đoạn chuyển tiếp.

Theo phương án, dự kiến số cán bộ quản lý được bố trí là 1.761 người và 1.781 nhân viên biên chế. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 1.065 cán bộ quản lý và 6 nhân viên biên chế dôi dư.

Đến nay, việc sắp xếp mạng lưới tại Hưng Yên đã cơ bản hoàn thiện. Đối với các trường do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý, việc sắp xếp được thực hiện theo hướng hình thành các cơ sở giáo dục cùng cấp học có quy mô lớn theo mô hình một trường chính có các điểm trường. Cách tổ chức này vừa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa hạn chế tác động đến việc học tập của học sinh và không làm gián đoạn hoạt động dạy học.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên đánh giá điểm quan trọng trong quá trình sắp xếp là không thực hiện cơ học nhằm đơn thuần giảm số lượng đầu mối, mà gắn tinh gọn mạng lưới với đổi mới phương thức quản trị nhà trường và cơ cấu lại đội ngũ.

Khi mỗi cơ sở giáo dục có quy mô phù hợp hơn, bộ máy quản lý được tinh gọn, nguồn lực có điều kiện tập trung nhiều hơn cho hoạt động chuyên môn, qua đó giúp địa phương nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Với khối lượng công việc lớn và thời gian gấp rút, việc nhanh chóng ổn định tổ chức trước ngày khai giảng năm học 2026-2027 đang là nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương tại Hưng Yên.

Khi bộ máy mới vận hành ổn định, hiệu quả của đợt sắp xếp được đo lường bằng chất lượng giáo dục, sự thuận lợi của học sinh, niềm tin của phụ huynh và hiệu quả hoạt động của mỗi nhà trường./.

Hải Phòng dự kiến còn 780 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập sau sắp xếp Thành phố Hải Phòng đang triển khai sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục, tổng số 1.324 trường hiện nay dự kiến còn khoảng 780 trường sau sắp xếp, giảm 544 trường, tương đương 41,1%.