Xã hội

Giáo dục

Chi tiết kết quả thi lại của thí sinh tại Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang

Theo công bố, kết quả thi của các thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang môn Toán có điểm trung bình 6,24; môn Ngữ văn là 7,18; môn Tiếng Anh là 5,46.

Phạm Mai
Lực lượng an ninh thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi trường Chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Lực lượng an ninh thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi trường Chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Sáng 19/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Báo cáo thống kê kết quả điểm thi lần 2 của thí sinh tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.

Cụ thể, môn Toán có điểm trung bình 6,24; môn Ngữ văn là 7,18; môn Vật lí là 6,64; môn Hoá học là 7,53; môn Sinh học là 5,87; môn. Lịch sử là 5,55; môn Địa lí là 6,77; môn Tiếng Anh là 5,46.

Chi tiết thống kê kết quả điểm thi trong file đính kèm: bao-cao-ket-qua-thi-lai-diem-thi-thtp-chuyen-tuyen-quang.pdf./.

(Vietnam+)
#điểm thi lại kỳ thi THPT quốc gia #thống kê điểm thi các môn thi #đáp án môn thi tại Tuyên Quang #kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông #đánh giá năng lực học sinh lớp 12
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục