Chi tiết kết quả thi lại của thí sinh tại Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang

Sáng 19/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Báo cáo thống kê kết quả điểm thi lần 2 của thí sinh tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.

Cụ thể, môn Toán có điểm trung bình 6,24; môn Ngữ văn là 7,18; môn Vật lí là 6,64; môn Hoá học là 7,53; môn Sinh học là 5,87; môn. Lịch sử là 5,55; môn Địa lí là 6,77; môn Tiếng Anh là 5,46.

Chi tiết thống kê kết quả điểm thi trong file đính kèm: bao-cao-ket-qua-thi-lai-diem-thi-thtp-chuyen-tuyen-quang.pdf./.

Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi lại tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 lần 2 diễn ra trong các ngày 14 và 15/8 với sự tham gia của 326 thí sinh điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.

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