Không làm phát sinh cấp quản lý trung gian sau sắp xếp trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 5555/BGDĐT-GDPT hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập sau sắp xếp, nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục, thống nhất ngay từ năm học 2026-2027.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức lại các cơ sở giáo dục được thực hiện theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP và các quy định pháp luật có liên quan, với yêu cầu xuyên suốt là không làm gián đoạn hoạt động giáo dục, bảo đảm quyền học tập của người học, quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân sự hỗ trợ giáo dục và các đối tượng liên quan.

Các địa phương tiếp tục thực hiện những quy định hiện hành đối với các nội dung không bị tác động bởi việc sắp xếp; đồng thời thống nhất trong quản lý, quản trị, sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và các nguồn lực của cơ sở giáo dục.

Một trong những nguyên tắc được Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh là cơ sở giáo dục sau sắp xếp được xác định là một cơ sở giáo dục thống nhất, gồm trường chính, phân hiệu, điểm trường theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường chính thực hiện chức năng quản trị, quản lý và điều hành thống nhất toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục. Phân hiệu, điểm trường thuộc cùng một cơ sở giáo dục, không có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, mã trường, biên chế và bộ máy quản lý riêng.

Việc tổ chức, quản trị cơ sở giáo dục có nhiều phân hiệu, điểm trường phải bảo đảm thống nhất, thông suốt; phát huy tính chủ động của cấp phó, các bộ phận, cá nhân theo nhiệm vụ được phân công, ủy quyền. Đặc biệt, việc sắp xếp không làm phát sinh cấp quản lý trung gian, không làm gián đoạn hoạt động giáo dục.

Hoạt động tại trường chính, phân hiệu và điểm trường được tổ chức phù hợp với quy mô, số lượng địa điểm, khoảng cách địa lý, điều kiện giao thông, cơ sở vật chất, đội ngũ và đặc điểm từng địa bàn; bảo đảm an toàn, quyền học tập của người học và chất lượng giáo dục.

Về tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý, điều hành, mỗi cơ sở giáo dục có một Hiệu trưởng. Trường chính được bố trí và mỗi phân hiệu được bố trí một Phó Hiệu trưởng.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục căn cứ cơ cấu tổ chức, quy mô, số lượng địa điểm và yêu cầu quản trị để phân công cấp phó phụ trách lĩnh vực, cấp học, phân hiệu hoặc địa bàn. Nhiệm vụ, phạm vi giải quyết công việc, trách nhiệm báo cáo và trách nhiệm giải trình của từng cấp phó phải được xác định rõ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, phân hiệu, điểm trường không thành lập ban giám hiệu, tổ chuyên môn, tổ văn phòng hoặc bộ máy quản lý độc lập. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các bộ phận khác được tổ chức thống nhất trong phạm vi toàn cơ sở giáo dục; việc bố trí hoạt động tại từng địa điểm thực hiện theo phân công của người đứng đầu.

Cách tổ chức này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị, đồng thời phát huy hiệu quả sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị và các nguồn lực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục.

Công văn yêu cầu các địa phương xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan quản lý; trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó, các bộ phận và cá nhân trong cơ sở giáo dục; bảo đảm phân công, phối hợp, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, quản trị; thống nhất quản lý hồ sơ, dữ liệu và các hoạt động chuyên môn trong toàn cơ sở giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ đối với cán bộ quản lý; bố trí đầu mối phụ trách tại các phân hiệu, điểm trường; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và các quy định nội bộ phù hợp với mô hình mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh rà soát, bố trí, sử dụng đội ngũ; bàn giao, tiếp nhận, điều phối cơ sở vật chất, tài sản, thiết bị và các nguồn lực giữa trường chính, phân hiệu, điểm trường.

Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện quản lý đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền; cập nhật, khai thác, kết nối và sử dụng dữ liệu giáo dục phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm rà soát, kiện toàn tổ chức; phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, các bộ phận, cá nhân; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và các quy định nội bộ. Đồng thời, tổ chức các hoạt động chung bảo đảm thống nhất, phù hợp điều kiện từng địa điểm, tăng cường gắn kết giữa trường chính, phân hiệu và điểm trường./.

Dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối cơ sở giáo dục trên cả nước, tương ứng 45,7% Báo cáo của 34 địa phương cho thấy tổng số cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp dự kiến giảm từ 37.386 xuống 20.284, giảm 17.102 đầu mối, tương ứng 45,7%.