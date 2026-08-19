Dự đoán Việt Nam vs Malaysia: "Phù thủy Kim" giăng bẫy "Hổ Mã Lai" trên sân Mỹ Đình?

Với việc Malaysia buộc phải mạo hiểm tấn công để san lấp cách biệt ở lượt đi, khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của "Hổ Mã Lai" sẽ là “mỏ vàng” chờ những chân sút của đội tuyển Việt Nam khai thác.

Tấm vé vào chơi trận chung kết ASEAN Cup lần thứ 3 liên tiếp chỉ còn cách đội tuyển Việt Nam hơn 90 phút thi đấu nữa trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Khoảng cách 2 bàn ở trận bán kết lượt đi là một lợi thế lớn với đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tuy nhiên có thể khẳng định, Malaysia sẽ không để Xuân Son và các đồng đội trải qua một trận đấu dễ dàng ở lượt về, đặc biệt khi “Hổ Mã Lai” giờ đây đã bị dồn vào thế chân tường.

Trước thềm trận bán kết lượt về, “thuyền trưởng” của Malaysia đã “lên dây cót” tinh thần cho toàn đội, khi nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ với chiến thắng 4-2 của “Những chú hổ Mã Lai” trước đội tuyển Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình ở kỳ AFF Cup năm 2014.

Bài học từ lịch sử là một lời nhắc nhở quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. “Binh đoàn Rồng Vàng” càng có lý do để thận trọng ở trận lượt về, khi trong quá khứ đội tuyển Việt Nam chưa từng vượt qua Malaysia ở vòng đấu bán kết.

Với lợi thế “gác” trước đối thủ 2 bàn, thầy Kim nhiều khả năng sẽ ưu tiên nhiệm vụ phòng ngự. Trong trường hợp Văn Vĩ không đảm bảo thể lực để xuất phát ngay từ đầu, Đoàn Văn Hậu có thể là sự lựa chọn thay thế.

Malaysia sẽ buộc phải mạo hiểm dâng cao tấn công để san lấp cách biệt ở trận lượt đi. Khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của “Hổ Mã Lai” sẽ là “mỏ vàng” chờ những chân sút của đội tuyển Việt Nam khai thác.

Một chiến thắng trên sân nhà sẽ không chỉ đảm bảo cho tấm vé vào chung kết, mà còn là “tuyên ngôn” đanh thép của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik về sức mạnh cũng như vị thế của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

Dự đoán: Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Malaysia./.

Nhận định Việt Nam vs Malaysia: Hóa giải ‘lời nguyền,’ tiến vào chung kết! Bài học từ lịch sử là một lời nhắc nhở quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. “Binh đoàn Rồng Vàng” càng có lý do để thận trọng ở trận lượt về, khi trong quá khứ đội tuyển Việt Nam chưa từng vượt qua Malaysia ở vòng đấu bán kết.