Xem trực tiếp Thái Lan-Singapore ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên kênh nào?

Đội tuyển Thái Lan và Singapore sẽ quyết đấu ở trận bán kết lượt về trên sân Rajamangala vào lúc 20g hôm nay (18/8) để tranh tấm vé vào chung kết.

Đội bóng xứ chùa Vàng đang là đội nắm ưu thế với chiến thắng 3-1 trước Singapore ở lượt đi nhờ các pha lập công của Teerasak Poeiphimai (cú đúp) và Seksan Ratree.

Ngoài lợi thế thắng trận lượt đi, đoàn quân của huấn luyện viên Anthony Hudson còn được thi đấu trên sân nhà. Đây được xem là cơ hội không thể thuận lợi hơn để Thái Lan đi tiếp.

Trái ngược với Thái Lan, đối thủ Singapore đang phải chịu sức ép rất lớn sau khi phải nhận trận thua đậm trên sân nhà. Tuy nhiên, cơ hội dành cho Singapore vẫn còn nếu như họ tạo nên bất ngờ.

Đội bóng của Gavin Lee phải thắng cách biệt 3 bàn trong thời gian chính thức, hoặc chí ít thắng cách biệt 2 bàn để kéo đối thủ vào hiệp phụ.

Tất nhiên, nhiệm vụ này không hề dễ dàng chút nào với Singapore khi mà Thái Lan đang thể hiện phong độ rất ấn tượng - toàn thắng cả 5 trận đã qua tại giải đấu năm nay.

Trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Singapore sẽ được trực tiếp trên VTV6, FPT Play và TV360./.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 18/8: Thái Lan quyết đấu Singapore Đội tuyển Singapore buộc phải thắng cách biệt ít nhất 2 bàn để kéo Thái Lan vào hiệp phụ mới có thêm hy vọng góp mặt ở chung kết ASEAN Cup 2026.