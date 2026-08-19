ASEAN Cup 2026: Thái Lan 'hẹn' Việt Nam ở chung kết, chờ cùng lập kỷ lục

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở sân Rajamangala khi đội chủ nhà Thái Lan nhận thất bại 1-2 trước Singapore ở trận lượt về bán kết ASEAN Cup 2026.

Bàn thắng của Harhys Stewart cùng pha phản lưới nhà đến từ Pansa Hemviboon đã mang chiến thắng về cho đoàn quân của huấn luyện viên Gavin Lee.

Đây là trận thua đầu tiên của đội bóng xứ chùa Vàng sau 11 trận thắng liên tiếp trước Singapore, kể từ thất bại 1-3 tại lượt đi chung kết AFF Cup 2012.

Tuy nhiên, kết quả này không đủ ngăn cản đội tuyển Thái Lan góp mặt ở chung kết ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-3.

Ở lượt đi, đội tuyển Thái Lan đã xuất sắc đánh bại Singapore 3-1 ngay tại sân Jalan Besar bằng các pha lập công của Teerasak Poeiphimai (cú đúp) và Seksan Ratree.

Vượt qua Singapore, đội tuyển Thái Lan có lần thứ 12 trong lịch sử góp mặt ở chung kết giải đấu cấp cao nhất khu vực Đông Nam Á. Kỷ lục của giải đấu và chắc chắn sẽ phải rất lâu nữa Thái Lan mới bị đối thủ khác vượt qua.

Ở 11 lần trước, đội tuyển Thái Lan cũng đã từng 7 lần bước lên bục vinh quang và đang là đội nắm nhiều chức vô địch nhất (lên ngôi vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 và 2022).

Thái Lan "hẹn" Việt Nam ở chung kết

Đối thủ cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Anthony Hudson trên hành trình chinh phục ngôi vương ASEAN Cup 2026 sẽ là đội thắng ở cặp bán kết giữa Việt Nam và Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam đang nắm ưu thế lớn khi đánh bại Malaysia 2-0 ở lượt đi trên sân Kuala Lumpur nhờ bàn thắng của Nguyễn Xuân Son và pha phản lưới nhà của Faris Danish.

Ngoài lợi thế về tỷ số, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik còn được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình trong trận lượt về bán kết ASEAN Cup 2026.

Lợi thế là rất lớn song đội tuyển Việt Nam chắc chắn không được phép chủ quan và cần phải tập trung cao độ cho trận đấu này.

"Chúng tôi có lợi thế khi giành chiến thắng 2-0 trên sân khách tại Malaysia. Tuy nhiên, ở trận đấu ngày mai, chúng tôi cũng sẽ không chủ quan. Thông qua những buổi phân tích video và buổi tập, chúng tôi sẽ cải thiện về mặt chiến thuật cũng như khắc phục những điểm còn thiếu sót trong trận đấu vừa qua," huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã thẳng thắn chia sẻ ở buổi họp báo trước trận.

Việt Nam sẽ đá trận lượt về với Malaysia vào ngày 19/8. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Kim Sang-sik cũng cho biết đội tuyển sẽ tập trung nhiều hơn vào khâu tấn công để hướng tới một màn trình diễn tốt trước khán giả nhà. “Ngày mai chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt về khâu tấn công để tạo ra nhiều bàn thắng. Thi đấu trên sân nhà, chúng tôi cũng muốn tạo ra một trận đấu thật hay để cống hiến cho khán giả và người xem.”

Cùng với ông Kim, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh khẳng định: “Đội tuyển Việt Nam khi đã ra sân thì luôn hướng tới chiến thắng. Mục tiêu của chúng tôi không thay đổi, đó là giành chiến thắng và vào chung kết."

Theo lịch thi đấu, trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 20g hôm nay (19/8) trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Thái Lan chờ Việt Nam để cùng tạo kỷ lục

Nếu giành quyền đi tiếp, đội tuyển Việt Nam sẽ cùng kình địch Thái Lan lập kỷ lục ba lần liên tiếp chạm trán ở chung kết giải Đông Nam Á.

Trước đó, hai đội từng gặp nhau ở chung kết 2022 và 2024 với niềm vui được chia đều cho cả hai đội.

Ở chung kết diễn ra vào năm 2022, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo hòa Thái Lan 2-2 trên sân Mỹ Đình, nhưng đã phải nhìn đối thủ đăng quang sau khi để thua 0-1 trên sân Thammasat.

Đến năm 2024, đội tuyển Việt Nam lại có dịp tái ngộ Thái Lan nhưng kết quả thay đổi. Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thắng 2-1 trên sân Phú Thọ và tiếp tục gieo sầu cho đối thủ bằng kết quả 3-2 trên sân Rajamangala để đăng quang ngay trên đất Thái Lan.

Ngoài hai cuộc chạm trán trên, Việt Nam từng đối đầu Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2008. Khi đó, Việt Nam thắng 2-1 ở lượt đi trên sân Rajamangala, rồi hòa 1-1 trên sân Mỹ Đình với cú đánh đầu ngược của Lê Công Vinh để lần đầu tiên đăng quang giải đấu./.

HLV Kim Sang-sik chỉ rõ vấn đề tuyển Việt Nam cần cải thiện ở trận gặp Malaysia Nhà cầm quân Hàn Quốc chỉ ra đội tuyển Malaysia với hai chân chạy cánh là Mohamadou Sumareh và Pavithran Gunalan đã khai thác khá hiệu quả khoảng trống phía sau hai biên của đội tuyển Việt Nam.